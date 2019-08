Rosa Perrotta allatta Dodo al seno ma si rovinerà e lei risponde (Foto)

Rosa Perrotta ha la fortuna di potere allattare al seno il suo Dodo ma per una showgirl o influencer o comunque per una donna che lavora con la propria immagine potrebbe essere un donna, il seno non sarà più lo stesso, si rovina (foto). Questo le hanno fatto notare alcune persone quando lei ha deciso di allattare al seno. Un momento meraviglioso per una madre, la continuazione della gravidanza, un legame che dovrebbe essere più forte di qualunque scelta e invece per alcune non c’è desiderio di allattare perché è più forte la paura di non farcela o di ritrovarsi con il seno rovinato, svuotato. Per Rosa Perrotta quello che sta vivendo è meraviglioso, non ha alcuna intenzione di rinunciare e con molta disinvoltura risponde “Sti ca**i” a chi non è d’accordo con la sua scelta da mamma attenta.

ROSA PERROTTA LHA SCELTO L’ALLATTAMENTO AL SENO MA NON SENZA LE SOLITE INTRUSE

“Sto allattando. Ho scelto di allattare nonostante quello che si dice, e in parte è vero, sul seno che fa male, si rovina e così via. Se il seno si rovina, sti ca**i. E’ un’esperienza secondo me bellissima – ha raccontato Rosa ai follower – Consiglio a tutte quelle che possono, ovviamente se ci sono le condizioni, di farlo. Tra l’altro Dodo mangia tantissimo, veramente mi svena, ma è una sorta di proseguo dopo il parto. Voi in pancia lo nutrivate e poi dopo quando lo avete tra le braccia si attacca al vostro seno e sentite che ancora voi siete le uniche che potete farlo. Si crea un legame ancora più forte. L’allattamento è un’esperienza pazzesca”.





Il 25 luglio per Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta è arrivata la gioia più grande, il piccolo Domenico bellissimo e pronto a rubare tutte le attenzioni di mamma e papà. In questi primi tempi soprattutto quelle dell’ex protagonista di Uomini e Donne che pensa prima al suo nuovo magico ruolo che ai chili da perdere o al corpo che cambia.