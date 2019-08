Bianca Guaccero criticata perché troppo magra rivela i suoi difetti che adora: seno piccolo e fianchi abbondanti (Foto)

Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le bellissime foto di Bianca Guaccero in costume in pieno relax al mare ma dopo quegli scatti sono arrivate per la conduttrice le critiche di chi la vede troppo magra. In tutta risposta la Guaccero ha mostrato tutto il suo lato B evidenziando quelli che per chi guarda solo l’estetica potrebbero essere dei difetti ma che lei adora. Seno piccolo e fianchi abbondanti. Le donne sono tutte belle, se il volere essere magre a tutti i costi non è sintomo di altri problemi ognuna è meravigliosa e la conduttrice di Detto Fatto non ha alcun problema a mostrarsi. Bianca Guaccero fa una vera e propria dedica a chi la critica perché troppo magra. Di certo in passato l’abbiamo vista con qualche chilo in più ma sempre stupenda, proprio come oggi.

LA RISPOSTA DI BIANCA GUACCERO A CHI LE DICE CHE IN COSTUME E’ TROPPO MAGRA

“Questa foto la dedico a ci dice che sono troppo magra. Non avere seno a volta fa sembrare una donna esageratamente magra. Ma io invece sono solo mediterranea. Seno piccolo e fianchi abbondanti! Questa è la risposta per tutti coloro che badano all’estetica più che alla persona, che guardano il corpo e decretano il talento solo dalla perfezione fisica”. Di certo Bianca cura il suo corpo ma fa comprendere che non ha alcuna intenzione di sottoporsi ad interventi chirurgici ad esempio per ingrandire il seno.

Grandi soddisfazioni Inn arrivo per Bianca Gaccero in tv, tutte meritatissime

Si piace così com’è e possiamo capirla benissimo. “A me sinceramente non me ne frega un’emerita cippa lippa! Ho il sedere grande e il seno piccolo…e quindi?? Sono felice così perché sto bene non fuori, ma dentro!”. Saranno soddisfatti adesso i criticoni?





