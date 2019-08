Ilary Blasi salva il paparazzo che la stava spiando e sullo yacht il siparietto è da non perdere (Foto)

In poche ore Ilary Blasi diventa la preferita dei paparazzi, batte tutte per avere salvato un fotografo che la stava spiando (foto). E’ accaduto al largo di Ponza, mentre Ilary con Francesco Totti e il resto del gruppo si godevano una splendida giornata tra mare incantevole e cielo senza nuvole. Un paparazzo sul gommone in compagnia di un’altra persona scattava più foto possibili ai Totti ma la piccola imbarcazione ha avuto un’avaria e la conduttrice e showgirl non ha avuto dubbi e ha teso la mano al suo nemico. Ricordiamo sempre che i paparazzi spesso fanno la fortuna di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Di certo Ilary Blasi e Francesco Totti non ha bisogno di pubblicità né di gossip ma la loro presenza sulle riviste di cronaca rosa è anche il termometro per misurare il gradimento del pubblico. Quante al posto di Ilary Blasi avrebbero salvato e addirittura ospitato con tutti gli onori il paparazzo sullo yacht?

ILARY BLASI OFFRE IL PRANZO AL PAPARAZZO

Ilary Blasi e Francesco Totti al matrimonio della sorella della conduttrice

“Vuoi bere qualcosa?” è stata la prima domanda tra le risate che gli ha rivolto dopo averlo invitato a salire sulla barca. Pienamente consapevole che un gommone non può offrire quanto offre uno yacht, è stata davvero molto carina e dopo una doccia e qualche risata gli ha offerto dell’ottimo sushi. “si tratta bene eh” ha commentato la Blasi mostrando sulle storie di Instagram quanto stava accadendo.





“Non sei nessuno se non ti porti il paparazzo personale” ha poi scherzato la moglie di Totti lanciando l’appello “Adotta anche tu un paparazzo”. Francesco Totti intanto preferiva occuparsi si altro, filmava il mare il cristallino e anche le gambe della moglie al sole. Sarà nata un’amicizia con il fotografo dei vip? magari dopo questa azione così carina il paparazzo sceglierà solo foto perfette per Ilary e Francesco.