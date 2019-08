Simona Ventura più giovane con il nuovo taglio di capelli, ma solo con quello? (Foto)

I fan di Simona Ventura le chiedono di non tagliare più i suoi capelli perché il nuovo look le dona moltissimo, così come l’assenza di un trucco eccessivo sul bel volto (foto). La conduttrice appare più giovane, merito davvero solo del nuovo taglio e del nuovo colore o c’è qualche trucchetto? Di certo un filtro su Instagram non si nega a nessuna foto e la maggior parte delle vip li usano di continuo, e non solo loro. Che ci sa anche qualche ritocchino? Magari la verità è che Simona Ventura ha smesso di fare ricorso ai piccoli interventi perché non si riconosceva più allo specchio. Chissà se ha davvero mantenuto la promessa e se il look così naturale sia davvero tale. Intanto, tutti hanno approvato la trasformazione, Simona così piace moltissimo e in effetti è davvero molto bella. Continuiamo ad osservare la foto e ci chiediamo quale sia il suo segreto, cosa abbia fatto al suo viso che appare anche molto rilassato.

SIMONA VENTURA FELICE DELLA SUA NUOVA VITA

Simona Ventura festeggia il compleanno di Giovanni Terlizzi, il suo nuovo compagno

Ha passato dei momenti terribili la conduttrice che ha ricevuto in piena notte la più terribile delle telefonate per una madre. Tutto per fortuna si è risolto nel migliore dei modi ma l’aggressione al suo primogenito l’ha colpita duramente. Poi la fine della lunga storia d’amore con Gerò Carraro ma anche questo si è trasformato in qualcosa di più bello, il suo nuovo amore per una persona speciale.

Con Giovanni Terlizzi ha ritrovato la felicità e tutto l’entusiasmo. Tra i tanti messaggi per lei pieni di complimenti anche quello di Elisabetta Franchi che ha scritto semplicemente “Bellissima”. Ed è vero, se non è solo merito dei filtri su Instagram davvero SuperSimo è meravigliosa così.





