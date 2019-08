Benedetta Parodi festeggia il compleanno tra baci romantici e balli con le amiche (FOTO)

Il 6 agosto data importante in casa Parodi! E’infatti il compleanno di Benedetta Parodi che quest’anno, ha festeggiato il grande giorno in Sardegna. Le foto di Benedetta e della festa a Porro Rotondo sono finite sui social anche grazie ai tanti scatti postati in rete sia dalla conduttrice che da sua sorella Cristina Parodi. Le due sorelle hanno immortalato alcuni attimi della serata condividendo con le persone che le seguono, alcuni dei momenti divertenti e anche romantici della serata.

Tornata dalla lunga vacanza in Giappone ( che in realtà era anche ricca di impegni di lavoro per Benedetta ) la Parodi con la sua famiglia si gode la vacanza al mare in Sardegna. E la sera del suo compleanno non mancano gli scatti romantici in compagnia di Fabio Caressa suo marito.

BENEDETTA PARODI FESTEGGIA IL SUO COMPLEANNO IN SARDEGNA CON FAMIGLIA E AMICI

“La festa della Bene è l’evento dell’estate!!!! Tu e Fabio siete bellissimi ” ha scritto Cristina Parodi sui social postando le foto della serata in compagnia di parenti e amici che hanno festeggiato al fianco di Benedetta il suo compleanno. Una serata davvero divertente che le due sorelle hanno documentato con storie e foto sui social.

Per l’occasione Benedetta ha sfoggiato un bellissimo abito nero con scollatura generosa sulla schiena. E visto che il party era in spiaggia, capelli sciolti e ovviamente piedi scalzi per una serata di puro divertimento all’insegna dell’allegria, della musica e del buon cibo.

E per non farsi mancare nulla nel corso della serata la bravissima Matilde Caressa, figlia di Fabio e Benedetta, ha regalato momenti di spettacolo con la sua bellissima voce. Ecco il video di una delle sue esibizioni:

Una serata davvero perfetta resa ancora più magica da una location da sogno sulle spiagge della Sardegna.

