Il doloroso lutto di Miriam Leone, l’addio a nonna Angelina (Foto)

Miriam Leone ha affidato ai social il suo dolore per la morte di sua nonna Angelina; l’attrice dice addio a una delle persone più care nella sua vita (foto). Una foto di Miriam piccolissima, la sua nonna che la tiene sulle gambe e la dolcezza non ha bisogno di parole. La sua nonna è scomparsa in queste ore e la Leone vive un lutto che le riporta alla mente tanti ricordi. Tutto le resta negli occhi e nel cuore e riesce anche a sentire i profumi e a vedere i colori che le hanno fatto compagnia ogni volta che andava dalla sua Angelina, in Sicilia. Tanti i giorni trascorsi con lei, l’infanzia che non sarebbe la stessa senza i nonni e poi lei che la vedeva crescere bellissima, realizzarsi. L’attrice catanese in queste ore sta ricevendo tantissimi messaggi, tante amiche vip, colleghe che si associano al suo dolore, che la stringono forte abbracciandola virtualmente.

L’ADDIO DI MIRIAM LEONE ALLA SUA NONNA

“Ciao Angelina, qui ci eravamo conosciute da poco, e già mi cullavi, mi cantavi le tue ninne nanne antiche e ed eterne…cantavi sempre quando arrivavamo nel corridoio di casa tua, quella con la menta nel cortile e la vite sulla porta…sei stata bellissima, sei stata fortissima, e oggi un pezzo di me se ne va con te, ed un altro pezzo si arricchisce… perché ci sarai sempre”. Da sempre Mirian utilizza l’hashtag #accussì e oggi svela che è della sua nonna: “per esempio il mio “accussí” nasce da te e adesso sarà per te, ancora di più.Buon viaggio nonna Angela”.

Emma Marrone, Laura Chiatti, Ambra Angiolini, Michela Quattrociocche, Eva Riccobono, Paola Iezzi e ancora Lucia Ocone, Ornella Muti, Analaura RIbas e tanti altri. Sono davvero tantissimi gli abbracci e i cuori che sostengono la Leone in un girono così triste.





