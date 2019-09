Meghan Markle lancia la sua linea di moda e sceglie un look casual (FOTO)

Non l’abbiamo vista molto in pubblico dopo la nascita del piccolo Archie ma adesso Meghan Markle è pronta a riprendere da dove aveva lasciato. Certo ancora per qualche mese si dedicherà ancora al piccolo di casa ma i suoi impegni la vedranno protagonista. Il 12 settembre Meghan è apparsa di nuovo in pubblico dopo il contestatissimo viaggio negli Usa, per lanciare la sua linea di moda. Un impegno che la vede protagonista assoluta, il tutto ovviamente, per beneficenza. Per l’occasione Meghan ha scelto un look casual: pantalone scuro, camicia bianca e capelli sciolti. Non ha voluto attirare l’attenzione con le scelte del suo outfit ma ha fatto si che ci si concentrasse sul tema e non su di lei.

MEGHAN MARKLE SCEGLIE UN LOOK CASUAL PER LANCIARE LA SUA COLLEZIONE

Un impegno quello di Meghan, di cui si è parlato molto nelle ultime settimane. Sui social infatti sono state anche pubblicate le foto della duchessa che, con il pancione, controllava passo passo la nascita delle sue creature. I cinque modelli presentati della sua capsule collection (e anticipati via Instagram) nascono dalla collaborazione con Smart Works Charity, che si occupa di aiutare disoccupati, in particolare donne. La collezione, che comprende giacca, pantaloni, vestito, camicia, borsa, sarà in vendita per due settimane, a prezzi modici. L’abito, infatti, è a 19,50 sterline; borsa e giacca a meno di 200 sterline.

( nella gallery le immagini del look scelto da Meghan )

E a proposito di look invece, diamo una occhiata alle scelte di Meghan. Per l’occasione la duchessa ha indossato: camicia firmata Misha Nonoo;

pantalone firmato Jigsaw; scaroe Manolo Blahnik; e ancora cintura Ralph Lauren; e per portare sempre Diana con lei, ha scelto gli orecchini a forma di farfalla che hanno illuminato il suo volto. Che voto diamo quindi al look scelto da Meghan per l’occasione?

Meghan Markle lancia la sua linea di moda e sceglie un look casual (FOTO) ultima modifica: da