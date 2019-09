Eva Grimaldi a Domenica IN: la rivincita dopo una infanzia molto difficile

E’ una donna serena Eva Grimaldi in questa fase della sua vita. E’ felice per quello che ha realizzato e oggi anche per la famiglia che insieme a Imma Battaglia ha formato. Nella puntata di Domenica IN del 29 settembre 2019 rivede alcune delle immagini di più belle di questo amore, con lo sbarco di Imma in Honduras per una dolcissima dichiarazione d’amore. E poi però le lacrime scendono quando si parla del passato. Una infanzia difficile quella di Eva, o meglio della piccola Milva. Ma come spesso accade, serve sofferenza per maturare e per capire che bisogna lottare per avere quello che si desidera. Chi lo avrebbe mai detto che la bambina Milva sarebbe diventata la donna Eva, una grande attrice, una grande artista amatissima dal pubblico italiano.

EVA GRIMALDI A DOMENICA IN: DOPO UNA INFANZIA DIFFICILE IL SUCCESSO

“ So i sacrifici che ha fatto la mia famiglia” ha raccontato oggi Eva nel salotto di Domenica IN. “Ho avuto un’infanzia bellissima, ero molto povera, siamo cresciuti con la Caritas e c’era una bambina di nome Milva e voleva fare l’attrice, ma non c’erano soldi” ha spiegato Eva a Mara, pronta ad ascoltare con grande attenzione le sue parole. Eva parla spesso della sua famiglia, di quanto siano stati importanti per lei sua madre e suo padre. “Mia madre è stata una madre bravissima, mio padre anche, perché mi hanno insegnato i valori della vita e io sono cresciuta in questa famiglia, e sono stata fortunatissima. Vedere queste immaginami – aggiunge la Grimaldi – fa capire quanto ho studiato e lavorato per e essere dove sono, perché mi sono privata di tante cose“. Un periodo molto complicato quello della sua infanzia. L’attrice aggiunge: “Volevo studiare ma non avevo i soldi […] sono un’autodidatta, sono una donna dislessica, sono un’ex balbuziente, sono stata bocciata diverse volte[…] penso che nella vita si possa fare tutto ,basta avere una famiglia, crescere nell’amore e nella stima” .

E lei adesso ha la sua famiglia, una famiglia che si completa con Imma Battaglia.