Al party per gli 80 anni di Oggi cosa hanno indossato le vip (Foto)

Gran festa per il settimanale Oggi al Principe di Savoia di Milano, un super party a cui hanno festeggiato tantissimi vip da Michelle Hunziker ad Antonella Clerici, Al Bano Carrisi, Simona Ventura, Lorella Cuccarini, Valeria Marini, Nancy Brilly e tanti altri ancora (foto). Tutti insieme, tutti invitati per festeggiare gli 80 anni e le tantissime copertine, ma come si sono vestite le amatissime vip per la festa? A farsi notare subito la splendida Michelle Hunziker, arrivata in ritardo ma giustificato perché impegnata al bancone si Striscia la notizia. Ben 70 copertine per la conduttrice e showgirl svizzera che ha scelto l’outfit più visto della serata, tailleur pantaloni taglio uomo, proprio come Simona Ventura che però ha puntato sul tessuto scintillante e il taglio più morbido. Anche Milly Carlucci ha scelto i pantaloni, bianchi e con la giacca grigia abbinata, ancora un tessuto perfetto per la serata. Pantaloni e giacca neri per Mara Venier ma è un po’ come la vediamo sempre anche a Domenica In. Ad osare ci ha pensato Valeria Marini con un abito dal colore acceso e più femminile che mai Nancy Brilly con l’abito verde che ricorda un po’ quelli indossati dalle star.

LE VIP AL GRAN PARTY PER GLI 80 ANNI DEL SETTIMANALE OGGI

Antonella Clerici in nero ma versione principessa, ovviamente accompagnata da Vittorio Garrone. Pantaloni anche per Rita Dalla Chiesa ma dal taglio abbondante, comodi. Anna Falchi non ha cambiato outfit, sembra si siano messe un po’ tutte d’accordo, pantaloni neri anche per lei.





Alcune foto della serata, pubblicate dalla rivista Oggi, mostrano premi, outfit e sorrisi. Ad Al Bano il compito di cantare il Tanti Auguri da brividi, a Fiorello di aprire la serata con un video divertente. Ad Antonella Clerici è toccata l’emozione di ritirare non solo il suo premio ma anche quello a memoria di Fabrizio Frizzi: “Lo porterò a Carlotta e alla loro figlia Stella” ha commentato felice che il suo fratellone resti sempre nel cuore e nella mente di tutti.