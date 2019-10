Elisa Isoardi, il suo sogno era diventare un’insegnante di Lettere e martedì esce il suo libro (Foto)

In un’intervista a Ilgiornaleoff Elisa Isoardi racconta un po’ di se stessa, da chierichetta nel suo paese in provincia di Cuneo alla soddisfazione a La prova del cuoco per il ritorno di alcuni storici chef del programma ma annuncia anche l’uscita del suo nuovo libro. Tra i suoi interessi principali poesia, letteratura e filosofia, scopriamo quindi una nuova Elisa, curiosi di leggere il suo libro in uscita martedì. Anche lei si definisce curiosa, è per questo che legge molto e tra i suoi scrittori preferiti c’è Goethe, un romanzo su tutti per lei è Le affinità elettive. I suoi fan non perderanno il suo primo libro de La prova del cuoco che si annuncia diverso dai precedenti, da quelli di Antonella Clerici. E’ bravina in cucina la Isoardi, se la cava bene, lo dimostra ogni giorni ai fornelli del cooking show di Rai 1, quindi un libro di ricette e sfide dovrebbe essere interessante.

ELISA ISOARDI DEBUTTA CON IL PRIMO LIBRO DELLA SUA PROVA DEL CUOCO

“È il primo libro della Prova del Cuoco da me condotta. Sarà diverso dagli altri finora pubblicati e ricalcherà un po’ il format della trasmissione: ricette, sfide, prodotti e soprattutto cultura del cibo”. Le piace cucinare per gli amici che apprezzano molto e quindi le danno soddisfazione. Alla maliziosa domanda se preferisce un invito a cena da un politico, uno chef, un giornalista o uno sportivo ha ovviamente risposto “Da uno chef, almeno sai a cosa vai incontro”.





E’ contenta la conduttrice di Rai 1, la seconda edizione della sua Prova del cuoco le piace: “Innanzitutto sono contenta che accanto a me ci sia Claudio Lippi, poi sono felice anche per il ritorno di molti cuochi delle stagioni precedenti. In studio un altro protagonista è il mio adorato cagnolino Zen: nella scaletta del programma è prevista una rubrica settimanale di ricette per preparare le pappe ai nostri amici a quattro zampe utilizzando gli avanzi di cucina”. Non resta che continuare.