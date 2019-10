Mercedesz Henger accusa sua madre da Domenica Live: “E’ come Hitler, costringe tutti a fare quello che vuole lei”

Nella puntata di Domenica Live in onda oggi 13 ottobre 2019, Barbara d’Urso ha dato spazio a Lucas Peracchi, che ha potuto rispondere alle accuse fatte da Eva Henger, madre della sua fidanzata Mercedesz. Come saprete la Henger ha lanciato pesantissime accuse all’ex tronista di Uomini e Donne dicendo che ha usato violenza contro sua figlia ( ha ribadito più volte di non aver visto direttamente i fatti ma che Mercedesz le ha raccontato tutto). Oggi Lucas dallo studio di Domenica Live ha smentito ogni accusa. Nel corso della puntata sono stati mostrati i famosi video choc, che erano delle testimonianze raccolte direttamente da Eva Henger. In un video si vede Riccardino, il fratello di Mercedesz, dire che lei era corsa a casa in Ungheria dove aveva raccontato a tutti di esser stata picchiata da Lucas. Ha anche detto che Mercedesz si è sempre fatta manipolare dai fidanzati che ha avuto; in un secondo video invece lo zio di Mercedesz confermava di aver saputo di queste violenze.

DOMENICA LIVE MERCEDESZ CONTRO EVA: COSTRINGE TUTTI A FARE QUELLO CHE VUOLE LEI

Mercedesz non ha voluto entrare nello studio di Domenica Live e ha lasciato spazio al suo fidanzato ma poi, vedendo questi video, ha deciso di dire la sua restando nel backstage. Non ha dubbi sul fatto che sia stata sua madre a manipolare tutti e a costringere le persone a fare quello che dice lei. Inoltre sottolinea, e lo può provare che ha i messaggi, come anche suo zio si faccia “comandare” da Eva. Lei e Lucas si sono sentiti con lui fino a qualche giorno fa, scambiavano messaggi e frasi affettuose ( se davvero pensasse che Lucas la picchia di certo non lo tratterebbe in questo modo, fa notare Mercedesz).

Mercedesz paragona sua madre addirittura a Hitler, dicendo che quando lei si mette in testa una cosa costringe tutti a fare quello che vuole lei. “Immagino che clima ci sia a casa” commenta Mercedesz. Per Lucas invece ci sarebbe qualcun altro dietro a Eva, ma chi sarebbe? In ogni caso la Henger Junior si è detta schifata di tutto quello che sta succedendo e ha voluto ricordare che è stata sua madre a portare in tv la cosa e sui giornali, mentre se proprio ci teneva poteva risolverla privatamente. Lucas da parte sua si è detto pronto a mettere fine a questa vicenda, in alternativa, se Eva è davvero convinta di quello che dice, può andare dai Carabinieri a denunciarlo, cosa che non ha fatto.