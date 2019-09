Eva Henger accusa Lucas Peracchi: manipola Mercedesz, è violento e non le permette di chiamarla

Sono molto forti le accuse che Eva Henger ha lanciato oggi dal salotto di Domenica Live contro Lucas Peracchi, il fidanzato di sua figlia Mercedesz. La Henger aveva già lanciato un appello a sua figlia dalle pagine di Nuovo, visto che non riesce a sentirla da diverse settimane. Eva, molto turbata, confessa a Barbara che al momento sua figlia ha interrotto i contatti con tutti i suoi parenti più stretti, anche con le sue amiche ( a giudicare dal profilo Instagram di Mercedesz però sembrerebbe che le sue amiche del cuore la sentano ancora, visti tag e like). Inoltre ha rilasciato pesanti accuse nei confronti di Lucas che, non solo manipolerebbe sua figlia, impedendole quindi di stare con le persone a lei care, ma avrebbe anche usato violenza contro sua figlia. Eva inoltre dichiara, e se ne assume le responsabilità, che Lucas è stato violento anche in relazioni precedenti e vorrebbe che sua figlia aprisse gli occhi e uscisse da questo incubo. Eva specifica: “Io non ho visto Lucas picchiare mia figlia, è stata lei a dirmelo”. La Henger racconta che Mercedesz è scappata in diverse occasioni da lei per rifugiarsi, dopo le liti con Lucas ma a quanto pare, poi torna sempre da lui, come se avesse una sorta di dipendenza.

LE ACCUSE DI EVA HENGER CONTRO LUCAS PERACCHI DA DOMENICA LIVE

Eva è inoltre convinta di due cose: in primis che Lucas sia alla ricerca di visibilità e che stia usando Mercedesz; in secondo luogo pensa che ce l’abbia proprio con lei…

A lui piace uscire sui giornali. Da allora non ho sentito più mia figlia. Gli ha levato Whatsapp dove noi ci mandavamo i messaggi di buongiorno. Credo che sia stata plagiata da lui. Ad un certo punto mi sblocca su Whatsapp e mi dice cose di tutti i colori, mi chiama anche torturatrice di animali. A Mercedesz le dico: “Non devi offendere mia mamma”. Non ha preso una posizione. L’ultima volta che ho sentito mia figlia mi ha detto: “Mamma ti amo tantissimo” e poi non l’ho sentita più. Ha raccontato a tutti di essere stata picchiata, a Massimiliano, a Riccardino (che si è arrabbiato tanto)”.

Alla fine della puntata la Henger lancia un appello a sua figlia, chiedendole di mettersi in contatto con lei, di chiamare le sue amiche. E inoltre le chiede se preferisce, di chiamare Gessica Notaro che le vorrebbe dare una mano.