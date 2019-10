Bianca Guaccero troppo magra? La conduttrice di Detto Fatto risponde in diretta

Ha già parlato dell’argomento sui social, spiegando di essere in perfetta forma, Bianca Guaccero e di non avere problemi di salute. Ma i commenti negativi, in particolare sui social, continuano ad arrivare. E così la conduttrice di Detto Fatto ha deciso di riprendere l’argomento anche in tv e lo ha fatto nel corso della puntata del programma di Rai 2 in onda il 16 ottobre. Approfittando della chiacchierata con Jonathan, nello spazio in cui si parlava delle vip e del peso che spesso cambia, Bianca ha scelto di parlare di quello che è successo anche a lei. Prima di restare incinta infatti, aveva delle forme diverse ma poi con la gravidanza e con la nascita della sua bambina le cose sono cambiate. E’ vero che fa anche molto allenamento ma non ci sta a essere etichettata come una che non mangia e che dovrebbe curarsi.

Gli attacchi per Bianca erano già iniziati durante la sua partecipazione a Tale e quale show, e anche in quel caso aveva deciso di esporsi per dire la sua.

BIANCA GUACCERO NEL MIRINO DEGLI HATERS PER LA SUA ECCESSIVA MAGREZZA

“Qualche anno fa ero più in carne, anche per i tratti fanciulleschi adolescenziali che avevo. Poi sono rimasta incinta e mi è capitato il contrario di quello che succede a tante. Il mio metabolismo è cambiato” ha spiegato Bianca Guaccero.

E poi conclude: “La cosa più brutta che mi hanno scritto è stata durante la mia partecipazione a ‘Tale e Quale Show’, mi hanno detto: ‘Fai schifo, vai in una clinica per l’anoressia’. Io non rispondo quasi mai, ma quella volta lo feci e scrissi: ‘Se fossi stata veramente malata di anoressia, una cosa del genere mi avrebbe aiutato?’. Molti invece di andare da uno psicologo si sfogano sui social network”.

Purtroppo sempre più spesso ci si sente in diritto di commentare e parlare di cose che non si conoscono, in particolare dietro una tastiera. Il detto del contare fino a dieci prima di parlare dovrebbe valere anche per chi scrive sui social.