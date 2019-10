Romina Power senza un filo di trucco e senza filtri, le foto lasciano tutti muti (Foto)

Anche senza dire niente Romina Power riesce a lasciare tutti di stucco, basta una foto senza filtri e completamente acqua e sapone. E’ così che Romina si è mostrata su Instagram, senza un filo di trucco. 68 anni e una bellezza che ricordiamo tutti da sempre, da quando era ragazzina a oggi, ma essere belle senza make up e senza l’utilizzo dei filtri per le foto non è da tutte, per lei sì. “Beata Thailandia” scrive nella didascalia della sua ultima foto, ed ecco la Power impegnata nella meditazione. Sono i luoghi che adora ed è la meditazione che di certo l’ha tirata fuori anche dai suoi incubi, dai dolori forti. L’abito largo, coloratissimo, gli occhi chiusi e il volto così sereno da rendere la sua pelle liscia e rilassata. E’ meravigliosa a 68 anni ma stupisce anche per altro l’ex moglie di Al Bano Carrisi.

ROMINA POWER IN THAILANDIA SENZA FILTRI

Da poco si è concluso il tour di Al Bano e Romina Power in Australia e da lì la splendida italo-americana si è concessa una vacanza in Thailandia con il figlio Yari. I post di Romina su Instagram non sono mai banali e infatti il risultato è di pieno stupore da parte di tutti.





Quante donne si mostrerebbero sui social senza trucco, soprattutto all’età della Power? Per l’ex signora Carrisi conta ben altro e non bada di certo alle rughe e i chili in più. 68 anni e non li dimostra, sorride e sembra una ragazzina pur avendo vissuto tutto nella sua vita, gioie e dolori. “Blissful Thailand” scrive e i commenti sono solo pieni di cuori, anche quello di suo figlio Yari. I fan dell’ex coppia d’oro intanto continuano a chiedere perché non tornano insieme, forse si amano ma Romina non torna indietro, non ancora, forse mai. Al Bano, invece, non l’avrebbe mai lasciata.