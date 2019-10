Federica Panicucci: un’altra festa di compleanno meravigliosa tra regali e un abitino da togliere il fiato (Foto)

Federica Panicucci ieri ha spento le sue 52 anni candeline, un compleanno ancora una volta meraviglioso per la conduttrice che sembra avere un patto con il tempo che passa (foto). E’ sempre la ragazzina dai lunghi capelli biondi ma oggi è più felice che mai. Per lei il 52esimo compleanno è iniziato con una colazione con i suoi due figli e un tenerissimo biglietto che accompagna la torta “Tutto l’amore del mondo”. Non potrebbe desiderare di più di Sofia e Mattia e invece c’è Marco Bacini ad organizzarle il party perfetto, scintillante come lei. Capelli raccolti, fisico da invidia e un abitino bianco e oro, cortissimo in cui Federica Panicucci si muove perfettamente a suo agio. Sui social una pioggia di messaggi di auguri e a casa tantissimi fiori, di tutti i colori, poi arriva anche l’enorme bouquet di rose rosse del suo fidanzato. A fine serata Federica mostra i tantissimi pacchetti da aprire, sono tutti i regali dei suoi invitati, non ha avuto tempo per aprirli e promette di farlo il giorno dopo.

LA FESTA DI COMPLEANNO DI FEDERICA PANICUCCI – 52 ANNI E TUTTO L’AMORE DEL MONDO

Quando ha soffiato le candeline avrà magari chiesto che tutto resti com’è adesso, perché tutto appare davvero perfetto nella sua vita. Un party di sera organizzato da Marco nel loro ristorante, uno dei locali che hanno creato perché loro non sono solo una coppia nella vita ma ormai da tanti anni anche ne lavoro, sono due soci in affari e in amore.

GRAN FESTA PER FEDERICA ANCHE A MATTINO 5





Tanto romanticismo e tanto divertimento alla festa di compleanno della Panicucci. La musica di Umberto Smaila e suo figlio Rudy e la festeggiata che non si risparmia ma non si stacca mai da Bacini. A festeggiarla tante amiche, tanti vip, tra questi Lory Del Santo, Taylor Mega, Le Donatella, Marco Balestri, Fausto Puglisi, Marina Di Guardoe tanti altri.