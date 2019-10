Elisabetta Canalis lava il pavimento e mostra la sua villa a Los Angeles (Foto)

E’ bellissima Elisabetta Canalis mentre lava il pavimento di casa, anzi della sua villa di Los Angeles (foto). Strano ma vero anche le vip fanno i lavori domestici, usano lo straccio per i pavimenti, anzi in questo caso il mocho. Le pulizie di casa della Canalis sono finite sul suo profilo Instagram e così l’ex velina di Striscia la notizia ci regala anche qualche immagina del luogo in cui vive con suo marito Brian Perri e la loro bellissima Skyler. Ely è in versione sexy, quante donne lavano il pavimento indossando culotte e reggiseno? Magari pochissime, invece la Canalis armata di scopa e mocho ha pulito tutto il suo parquet con l’intenzione di vedere brillare tutto. “Momento ossessivo compulsivo” ha commentato sulle sue immagini, qualcuno la riprende e lei continua a pulire ovunque e anche un po’ arrabbiata.

PERCHE’ ELISABETTA CANALIS LAVA ARRABBIATA IL PAVIMENTO DI CASA?

Elisabetta si sfoga sui social, qualcuno ha sporcato casa e a lei adesso non resta che pulire, non sopporta vedere le orme delle scarpe a terra. In quel momento nessuno può aiutarla ma sembra anche sia una vera esperta nei lavori domestici. Chi avrà sporcato la sua casa con le scarpe sporche? Non lo rivela ma confida che anche i suoi cani le danno da fare.

ELISABETTA CANALIS FESTA A SORPRESA A CASA PER IL SUO COMPLEANNO





I suoi adoratissimi cagnolini adorano fare la pipì dietro ai mobili, quindi orme e cattivo odore vanno puliti subito e non solo perché ha una bimba piccola in casa. Anche questa volta la Canalis fa il pieno di like e di commenti positivi per tanti motivi, prima è una di noi con la scopa e il mocho, poi perché è bellissima e semplice e in più ci regala qualche angolo della sua bellissima casa americana.





Elisabetta Canalis lava il pavimento e mostra la sua villa a Los Angeles (Foto) ultima modifica: da