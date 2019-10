Michelle Hunziker presenta suo fratello Harold, si somigliano tantissimo (Foto)

E’ la prima volta che Michelle Hunziker si mostra con suo fratello Harold e la sorpresa piace tanto ai suoi fan che su Instagram notano subito la somiglianza (foto). L’occasione delle presentazioni social è arrivata con l’inaugurazione del ristorante dell’Hunziker non famoso, un locale aperto con coraggio a Ginevra. E’ orgogliosa Michelle nel presentare Harold e spiegare la sua scelta lavorativa. I due si incontrano pochissimi volte ma la showgirl e conduttrice non poteva mancare in Svizzera con la sua mamma per un debutto così importante. E’ nelle sue Stories che Michelle Hunziker si lascia vedere finalmente con suo fratello Harokd. Stessi occhi, stesso sorriso, insieme sono davvero bellissimi e con loro c’è anche mamma Ineke. A qualcuno però è venuta un po’ di confusione perché c’è chi ricordava un fratello della biondissima svizzera di nome Andrea. Infatti, esiste anche Andrea Hunziker che è il fratellastro di Michelle perché figlio solo al suo papà, frutto di un amore precedente al legame con Ineke. Lei lo ha scoperto solo all’età di 31 anni e sembra che dopo averlo frequentato per un po’ abbia deciso di allontanarsi subendo poi le critiche del fratellastro.

MICHELLE HUNZIKER FINALMENTE PRESENTA IL FRATELLO

“Questo è mio fratello. Non stiamo quasi mai insieme. I miei followers credo che non ti abbiano quasi mai visto… Ma stasera mi sembrava una buona occasione per presentarti al pubblico” e sorridente ha posato con un altro pezzetto importante della sua famiglia.





Michelle ha aggiunto: “Mio fratello ha fatto una scelta estremamentecoraggiosa. Ha lavorato per 27 anni per McDonald’s e ora è tornato in Svizzera ed ha ripreso in mano il mercato. Tutto andava alla grande, ma lui ha fatto una scelta: dopo tanti anni di lavoro ha deciso di mettersi alla prova con una cosa tutta sua”. Il locale si chiama “Panino Giusto” se capita a Ginevra potreste andarci.





