Geppi Cucciari a Da Noi… A ruota libera: dalla carriera alla vita privata

Geppi Cucciari è stata ospite di Da noi… A ruota libera presentandosi con la sua solita simpatia e invidiabile autoironia che piace molto al pubblico e che la rende uno dei personaggi più amati in Italia. Insieme alla conduttrice Francesca Fialdini, Geppi Cucciari si è raccontata, dalle sue origini, alla sua carriera e alla sua vita privata parlando anche di problemi sociali. Geppi è una donna dello spettacolo che tiene molto alla sua privacy ma la Fialdini ha cercato di metterla un po’ in difficoltà. Da grandissima fan di Elio e le storie tese, Geppi confessa che ad un evento della band lanciò un reggiseno per essere chiamata sul palco. Un po’ di anni dopo però fece un musical proprio insieme ad Elio.

Geppi Cucciari parla di Sanremo e di se stessa: meno allegra nella vita vera?

A Da Noi… A ruota libera viene mandato in onda un filmato dove Geppi Cucciari era ospite a Sanremo e, nel suo spazio sul prestigioso palco dell’Ariston, ha dato vita alla “sua” C’è Posta per te. E mentre lei prendeva il posto di Maria De Filippi, la storica conduttrice era seduta sul divanetto proprio come i suoi ospiti. “La mia prima volta a Sanremo è stata con Verdone per promuovere il film e mi ricordo che lo imploravo per far sì che io non andassi vestita come lui voleva” racconta a tal proposito Geppi Cucciari. La donna sarebbe infatti dovuta salire sul palco vestita da scout come nel film. Poi Geppi parla anche di se stessa spinta dalle domande di Francesca Fialdini. “Nella vita credo di essere più equilibrata rispetto al mio lavoro. A volta può capitare che io non sua sempre allegra come quando lavoro ma questo credo che capiti a tutti. Credo che si chiami equilibrio” spiega la Cucciari.

Geppi Cucciari, il nuovo spettacolo e la passione per il basket

Certo è che Geppi Cucciari è amatissima dal pubblico e gli ottimi risultati raggiunti con i suoi show lo dimostrano. Il suo ultimo spettacolo si chiama Perfetta e racconta proprio la femminilità e del ciclo della donna diviso in quattro fasi. Grazie a questo spettacolo le donne riescono a riconoscersi meglio. “Noi donne siamo speciali” afferma Geppi Cucciari che precisa: “Anche gli uomini si riconosceranno in questo spettacolo”. Geppi si racconta dal lavoro alla sua passione per il basket. Ed ecco di fronte alla comica un canestro dove poter lanciare delle palle rispondendo a delle “cattivissime” domande della conduttrice Francesca Fialdini. Geppi Cucciari ha sempre amato giocare a basket ma ha anche avuto modo di avvicinarsi a qualche bel cestista? Certo che sì, la Cucciari non nega flirt e risponde ironicamente a questa domanda della Faldini affermando che il flirt è un diritto.