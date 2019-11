Alessia Marcuzzi festeggia il compleanno a casa e con le amiche che le hanno organizzato una bella sorpresa (Foto)

Alessia Marcuzzi compie oggi 47 anni ma la conduttrice ha festeggiato con le amiche e a casa con la famiglia (foto). Una torta semplice, solo una candelina e il desiderio da esprimere con la piccola Mia. Per Alessia un taglio di capelli più corto, abito che lascia scoperte le sue lunghissime gambe per potere indossare gli amati stivali. Per la bella Marcuzzi una giornata ricca di sorprese, per lei tante amiche ma anche la sua bella famiglia allargata pronta sempre a festeggiare con lei. La sua giornata speciale è iniziata con una visita esclusiva a Palazzo Colonna a Roma, un bel regalo da parte delle sue amiche, un momento che la conduttrice Mediaset ha apprezzato molto. Tra un’opera d’arte e l’altra ovviamente la festeggiata si è regalata tanti scatti molto originali così come tante risate con le sue amiche. Palloncini e fiori gialli per la bionda padrona di casa de L’Isola dei famosi che a terminato la giornata continuano a brindare a casa.

ALESSIA MARCUZZI FESTA DI COMPLEANNO A CASA

Dopo la giornata speciale con le amiche il via alla vera festa a casa con tutti. La famiglia allargata composta dalla figlia Mia, dal marito Paolo Calabresi Marconi, il suo ex Simone Inzaghi con la moglie Gaia Lucariello a cui Alessia è molto legata. In più tutto il gruppo di amici. Assente il primogenito, Tommaso, impegnato con gli studi a Londra.

Alessia Marcuzzi e Mara Venier legate da una bellissima amicizia per merito dei rispettivi mariti





Assenti anche Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol ma forse in quel caso la famiglia sarebbe davvero troppo allargata, anche se i due ex sono molto legati e lo sono anche Helena e la moglie di Facchinetti. Tanti i messaggi di auguri per la Marcuzzi che dopo un po’ a casa toglie gli stivali e indossa i calzettoni.





Alessia Marcuzzi festeggia il compleanno a casa e con le amiche che le hanno organizzato una bella sorpresa (Foto) ultima modifica: da