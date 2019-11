Caterina Balivo difende Belen Rodriguez nella “guerra” con Giulia de Lellis e svela qualche retroscena

Nella puntata di Vieni da me in onda il 14 novembre 2019, angolo del pettegolezzo, se così possiamo dire, con tanti temi caldi dell’ultimo periodo. E parlando di gossip non si può fare a meno di non commentare quello che è successo tra Belen Rodriguez e Giulia de Lellis. Iniziando però da una precisazione: Giulia de Lellis, nel suo sfogo sui social, non ha mai fatto il nome delle persone a cui si stava riferendo, siamo stati noi altri cattivoni a pensare che le sue parole fossero per la Rodriguez…E torniamo quindi alla puntata di Vieni da me di oggi. Parlando di Belen e Giulia si pensa che forse tra le due la guerra sia tutta social in quanto la De Lellis non avrebbe gradito la scelta della Rodriguez di iniziare a fare dei tutorial sul trucco su Instagram ( come se volesse imitare il punto forte dell’influencer insomma). La Balivo però non ci sta: “Allora io voglio dire una cosa su questo, Belen si trucca da sempre da sola, pensate che quando veniva qui in Rai arrivava già truccata . E poi quando ha incontrato una nostra truccatrice e si è fidata, ha deciso di farla lavorare con lei tanto che questa ragazza che lavorava qui con noi si è licenziata.” Queste le parole della conduttrice per accreditare Belen anche come esperta di make up insomma, da sempre!

CATERINA BALIVO DA VIENI DA ME DIFENDE BELEN RODRIGUEZ

Non finisce qui perchè quando Stefano Dominella mette il suo carico dicendo che secondo lui questa non è una storia di trucco ma di corna, la Balivo ha qualcos’altro da dire. E infatti commenta: “Io conosco molto bene Belen e posso dire che, se anche fosse vero questo flirt, lei non avrebbe problemi ad ammetterlo perchè era single e lo avrebbe detto per prima quindi.” La Balivo però non ricorda una piccola cosa: che se anche fosse questione di corna, cosa che noi non sappiamo, e se ci si riferisse a un possibile flirt tra Belen e Andrea Damante, quello a non essere single era il Dama, visto che stava con la de Lellis…

Insomma questa guerra intriga tutti e pensare che la de Lellis non ha fatto i nomi, cosa potrebbe succedere qualora decidesse di parlare?