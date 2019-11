Serena Enardu conferma non sta bene e cerca di spiegarlo sui social (Foto)

Serena Enardu sembra confermare le parole di Anna Pettinelli quando ha confidato che la collega di Temptation Island non stava bene dopo l’addio a Pago e la fine del programma Mediaset (foto). Ha avuto tempo per riflettere la bella sarda e su Instagram arriva il suo sfogo, la sua confidenza, le sue spiegazioni ai follower. Nelle sue storie su Instagram ha spiegato perché domenica scorsa sembrava scomparsa dai social e da lì ha raccontato che questo momento per lei è molto particolare, che spesso è di cattivo umore, che in testa le vengono mille pensieri che cerca in ogni modo di mandare via. A cosa si riferisce o meglio a chi si riferisce Serena Enardu? Fino a quando è durato Temptation Island vip sembrava tranquilla, libera da un rapporto che credeva morto, oggi ha forse qualche ripensamento? In tanti commentano di ritornare con il cantante perché lui è sempre innamorato e intanto Alessandro Graziani, il tentatore, sembra sempre più lontano dalla sua vita.

SERENA ENARDU PENTITA DI AVERE LASCIATO PAGO?

Non ha detto niente del genere ma qualcuno inizia a pensarlo quando dice che fa di tutto per scacciare dalla testa certi pensieri. “Ieri sono un po’ sparita. Ieri mattina sono stata fuori con mio figlio Tommy per un servizio fotografico, poi siamo tornati a casa e abbiamo mangiato qualcosa al volo. Dopo lui si è messo a fare i compiti e io mi sono addormentata” ha spiegato ai fan aggiungendo che non le capita quasi mai di addormentarsi ma che quando succede poi è di malumore.





L’ex tronista di Uomini e Donne tenta di spiegare: “Mi vengono in testa mille pensieri che in un certo senso cerco di scacciare perché quando si ha il malumore bisogna evitare di nutrirlo con tutti i pensieri negativi. E non è facilissimo. In più magari accendi la televisione, c’è una musica particolare e insomma…”. Insomma ha dei ripensamenti? Al momento confessa che alterna momenti positivi alla tristezza.