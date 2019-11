Quanto pesa Tina Cipollari a un mese dal Natale? Raggiungerà il suo obiettivo -20 kg?

Ieri a Roma è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne e siamo in grado di dirvi quanto pesa oggi Tina Cipollari. La sua dieta, o meglio il cambiamento nel regime alimentare è iniziato dai primi di agosto e l’obiettivo di Tina era quello di raggiungere il peso forma prima di Natale. Tina, che ad agosto pesava circa 84 chili, aveva detto di voler perdere almeno una ventina di chili per tornare in forma. Non ha voluto seguire però una dieta vera e propria fatta di conteggi, calorie e altro ma si è affidata ai consigli di una naturopata che l’ha seguita in questo percorso. Nelle ultime settimane Tina non sembrava molto entusiasta del percorso, e adesso invece come stanno le cose? Manca ormai solo un mese al Natale e Tina dovrebbe aver raggiunto quasi il suo obiettivo. Ce la farà?

QUANTO PESA OGGI TINA CIPOLLARI TRE MESI DOPO L’INIZIO DELLA DIETA?

La puntata del trono over registrata ieri si è aperta proprio all’insegna del peso di Tina. Ancora una volta la Cipollari è salita sulla bilancia per pesarsi. Quanto pesa oggi a tre mesi di distanza dalla sua prima volta ? Tina oggi pesa 74 chili quindi nel giro di tre mesi è riuscita a perdere dieci chili. Un buon risultato che però immaginiamo, non sia quello che lei si aspettava visto che avrebbe voluto perdere almeno 20 chili. Immaginiamo che da qui a Natale, sarà quasi impossibile perdere 10 chili in un solo mese visto che al momento la dieta seguita da Tina l’ha portata a perdere 3 chili al mese.

Nella puntata precedente dedicata a questo argomento, Tina si era impegnata a usare anche spesso il tapis roulant, per camminare anche quando non poteva uscire fuori. Nell’ultimo periodo quindi ha perso un paio di chili visto che alla sua ultima volta sulla bilancia il peso era di 76 chili. C’è ancora molto da fare ma in ogni caso, anche dieci chili di meno fanno la differenza!