Ambra Lombardo diffida Mediaset: niente gossip su di lei ma si prepara per condurre un programma su Rete 4

Ambra Lombardo non ci sta più. Per settimane intere è stata al centro dell’attenzione della cronaca rosa. Il suo presunto tradimento a Kikò Nalli con il collega del GF Gaetano Arena ha fatto molto discutere. L’argomento è stato preso in considerazione, in particolar modo, dai programmi tv di Barbara d’Urso su Canale 5. Ospiti, foto choc, rivelazioni e tante discussioni hanno però fatto reagire la bella professoressa che adesso dice basta e diffida Mediaset. “Il mio avvocato ha diffidato Mediaset dal mandare in onda qualsiasi cosa riguardi la mia sfera personale“ ha raccontato Ambra Lombardo al settimanale Di Più Tv.

“A tutto c’è un limite e mi sono dovuta muovere legalmente per mettere un freno a una situazione che, purtroppo, mi faceva passare per la donna che non sono” così Ambra Lombardo, ha giustificato la diffida a Mediaset e anche ad alcune persone che lavorano ai programmi di Barbara d’Urso come Pomeriggio Cinque e Domenica Live, sul settimanale DiPiù Tv. Adesso Barbara d’Urso non potrà più mandare in onda alcun tipo di messaggio o chat riguardanti la prof perché riservati. “Sono una modella, ma non dimentichiamo che sono anche una professoressa di liceo e non voglio rischiare provvedimenti sul lavoro. Questo tipo di fama è brutta, questo tipo di notorietà non mi piace” ha spiegato Ambra Lombardo dopo gli ultimi gossip che la riguardano da vicino.

Il legale di Ambra Lombardo sulla diffida: “Vittima di frasi e affermazioni illecite e dannose”

“L’episodio è stato semplice e brevissimo. Ho incontrato Gaetano per discutere di un provino che era stato lui a propormi e io sospetto che si è trascinato dietro il suo amico paparazzo che ci ha scattato delle foto che sono quelle che avete visto dando la parvenza di un bacio che non c’è stato” aveva spiegato Ambra a Mattino 5. Non solo giustificazione e la diffida però. Anche l’avvocato di Ambra Lombardo è voluto intervenire pubblicamente sulla situazione e, in particolare, proprio sulla diffida che riguarda la professoressa. “La mia assistita Ambra Lombardo è stata vittima di una serie di frasi e affermazioni di chiara portata illecita e certamente dannosa. Chi non rispetterà la diffida finirà diritto in tribunale” sono state le chiare parole del legale della ex concorrente del Grande Fratello.

Ambra Lombardo diffida e volta pagina: si prepara alla conduzione di un programma su Rete 4?

Ambra Lombardo vuole chiudere, dunque, questa storia una volta per tutte. Dopo le smentite da parte della professoressa, arriva anche la diffida. La Lombardo è pronta a voltare pagina ed è sempre al fianco del suo fidanzato Kikò Nalli. Secondo alcune indiscrezioni circolanti sul web, Ambra sarebbe pronta a partire con un nuovo progetto lavorativo. Questo la vedrebbe alla conduzione di un programma proprio a Mediaset, su Rete 4. Che tipo di programma tv potrebbe vedere come conduttrice la bella Ambra? La Repubblica della Donne al fianco di Piero Chiambretti. Una vera occasione per la bellissima professoressa ma, al momento, si tratta solo di una indiscrezione. Staremo a vedere.