Antonella Clerici rivela cosa ha in mente, non si divertiva più (Foto)

Gli ultimi mesi per Antonella Clerici sono serviti per riflettere, ai microfoni di Blogo durante la conferenza stampa per Lo Zecchino d’Oro ha confidato che la sofferenza degli ultimi tempi l’ha vissuta come una opportunità perché davvero aveva troppa confusione in mente e su questo aveva ragione Teresa De Santis, direttore di Rai 1. Ha capito che davvero non si divertiva più e che in tv tutto questo si vedeva. Quindi le polemiche alla fine le ha utilizzate in positivo e adesso attende, sempre a disposizione della Rai ma sa benissimo che a giugno il contratto scade e lei ha già qualcosa in mente. Un programma che magari condurrà non sulla Rai ma di certo la ritroveremo in tv e molto probabilmente ancora in cucina e non solo.

ANTONELLA CLERICI CONFIDA I SUOI PROGETTI MA AL MOMENTO NIENTE DI CONCRETO

Bisogna attendere, deve attendere Antonella e deve attendere il pubblico ma è certo che la rivedremo ancora in tv. “A me piace la cucina. Ho in mente delle cose, però non ho idea del come, quando e dove. Mi piacciono più mondi, quello della musica, quello dei ragazzi, quello dei ricordi degli anni ’80, quello della cucina. In questi mondi cerco idee, ma per ora non ho né programmi né niente”.





Come immaginavamo la conduttrice sta già pensando al suo futuro ma per il momento rimane tutto nei suoi pensieri. Sarà pronta a rivelarli nel momento opportuno. Di certo non tornerà a La prova del cuoco, non la toglierebbe mai a Elisa Isoardi. Come sempre nessuna polemica, in passato ha risposto come doveva e oggi le idee sono più chiare di prima. “All’inizio è stata una sofferenza, ma poi l’ho presa come una opportunità. Avevo troppa confusione mentale, su questo il direttore aveva ragione. Ci sono state polemiche e cose sulle quali non eravamo d’accordo, ma ho recuperato l’Antonella che si diverte. Ultimamente non mi divertivo più e si vedeva in onda” non poteva essere più chiara e sincera di così.