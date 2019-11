Ambra Lombardo da Chiambretti: fine del gossip nei programmi di Barbara d’Urso?

Piero Chiambretti è tornato su Rete Quattro con CR4 – La Repubblica delle Donne ieri sera, mercoledì 27 novembre 2019, in prima serata. Una delle tante protagoniste del programma tv è stata Ambra Lombardo, professoressa e modella celebre per la sua partecipazione al Grande Fratello e per la relazione con Kikò Nalli, ex di Tina Cipollari. Ultimamente, come vi abbiamo più volte raccontato, la Lombardo è al centro dell’attenzione della cronaca rosa per il presunto tradimento con Gaetano Arena, anche lui ex gieffino. Ambra, stanca dei gossip che la riguardano e che vengono discussi nei programmi di Barbara d’Urso ha mandato una diffida a Mediaset. Ieri sera la bella prof ha parlato della situazione proprio da Chiambretti. Vediamo insieme che cosa ha affermato l’ex inquilina del Grande Fratello.

Ambra Lombardo da Chiambretti: i gossip e la diffida a Mediaset e Barbara d’Urso

Ambra Lombardo ha raggiunto lo studio di CR4 – La Repubblica delle Donne e insieme a Piero Chiambretti si è aperto un siparietto tra la meravigliosa professoressa di italiano e latino e Cristiano Malgioglio. Ma che cosa avrà raccontato la modella da Piero Chiambretti? Avrà accennato qualcosa sul tradimento o sulla diffida a Mediaset e ad alcune persone che lavorano ai programmi di Barbara d’Urso? “Multa paucis” ha così commentato utilizzando tutte le sue conoscenze in latino. Ambra Lombardo sembra voler voltare completamente pagina per quanto riguarda questa questione. Da Chiambretti a La Repubblica delle Donne è intervenuta per parlare del video di Notte Perfetta di Cristiano Malgioglio. C’è finalmente un punto dopo tutti i gossip?

CR4, Alfonso Signorini parla del presunto tradimento di Ambra Lombardo da Chiambretti

Nel programma di Rete Quattro c’è stato ospite anche Alfonso Signorini che non ha potuto fare a meno di parlare del presunto tradimento di Ambra Lombardo con Gaetano Arena. Il noto e amatissimo direttore del settimanale Chi ha voluto fare un riassunto di tutta la storia ai telespettatori di CR4 – La Repubblica delle Donne. Ambra Lombardo però non è rimasta solo ad ascoltare le parole di Alfonso Signorini ma ha anche commentato affermando che il bacio con Gaetano Arena è finto e che lei è una brava interprete.

Le polemiche sembrano non placarsi, dunque. E a intervenire, inevitabilmente dopo la diffida, è stata anche Barbara d’Urso. La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live probabilmente deciderà di non parlare più dei gossip che riguardano Ambra Lombardo e questo presunto tradimento con il collega di reality show Gaetano Arena? Quel che è certo è che ha voluto commentare il gesto di Ambra Lombardo. E, infatti, ha così affermato: “Non ho più intenzione di parlare di questa storia”. A questo punto pare chiaro che Barbara d’Urso eviterà di parlare o menzionare la professoressa nei suoi programmi. La ex concorrente del Grande Fratello sarà riuscita a mettere finalmente fine ai gossip che la riguardano?