Selvaggia Roma chiede scusa dopo la frase sui bimbi africani che aveva fatto arrabbiare gli utenti social

Selvaggia Roma è stata al centro delle polemiche, in questi giorni, per una frase detta sui social network.L’ex protagonista di Temptation Island, mentre sponsorizzava i beveroni che tanto piacciono alle “influencer” ha regalato una perla… “C’ho una panza! Avete presente i bambini africani? Ecco, io sto facendo quella fine!” sono state le parole utilizzate dall’ex fidanzata di Francesco Chiofalo su Instagram per pubblicizzare un prodotto. Inutile dire che le parole di Selvaggia non sono passate inosservate, per niente. Si è aperta una vera e propria bufera contro la Roma. Gli utenti social si sono davvero arrabbiati molto con la influencer. Selvaggia Roma ha chiesto scusa dopo la triste e leggera affermazione.

Ieri sera, ospite a Live – Non è la d’Urso, si è potuta scusare ancora una volta spiegando bene la situazione e ammettendo di aver sbagliato. Vediamo che cosa ha detto Selvaggia nello studio del programma di Canale 5.

Selvaggia Roma e la frase sui bimbi africani: “Troppa leggerezza, anch’io faccio parte dell’Africa”

L’ex protagonista di Temptation Island ha avuto modo di scusarsi e spiegarsi in diretta tv dopo la grossa polemica sulla sua frase social. “Io chiedo scusa a tutti nuovamente. L’ho detto talmente con una spontaneità e con troppa leggerezza. Me ne sono accorta il giorno dopo di aver fatto una gaffe allucinante“ ha così affermato Selvaggia Roma durante l’ospitata a Live – Non è la d’Urso. In questi giorni la donna è stata accusata di essere razzista ma lei ha ribadito di non esserlo assolutamente sottolineando: “Anch’io faccio parte dell’Africa perché mio padre è tunisino“. Ma Selvaggia ha continuato sull’argomento: “C’è stato un massacro totale per una settimana, anche due. Non sono una persona cattiva, sono stata anche bullizzata per il mio cognome, si usa come slang a Roma“.

Selvaggia Roma e quella frase sui bimbi africani: “Uno può anche sbagliare”

La nota influencer si è resa sicuramente conto del grande sbaglio fatto con le sue parole sui social network. Selvaggia Roma ha più volte chiesto scusa ma gli attacchi ricevuti dagli utenti del web non sono certo stati apprezzati dalla donna che si ritiene comunque consapevole del suo errore. “Voglio lanciare anche un messaggio: uno può anche sbagliare. Se capita, però, non bisogna andare addosso alle persone com’è successo con me” ha infatti detto Selvaggia Roma nello studio di Barbara d’Urso.

Adesso, sicuramente, Selvaggia penserà due volte alle parole da usare su questi potenti mezzi di comunicazione e lo farà, decisamente, con meno leggerezza.