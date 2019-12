Giulia De Lellis, Elodie, Paola Turani e altre bellissime con i meravigliosi abiti Atelier Emé (Foto)

Si sono ritrovate tutte insieme sulle Dolomiti, Giulia De Lellis, Giorgia Palmas, Elodie, Paola Turani, Valentina Ferragni ed altre bellissime, nessuna vacanza ma ne hanno approfittato per godersi la meraviglia del luogo (foto). A riunirle l’Atelier Emé per un evento moda romantico, elegantissimo, per uno shooting tra abiti da sposa e stupendi abiti da cerimonia. Vi abbiamo già mostrato le foto postate da Giorgia Palmas che in abito da bianco e abbracciata a Filippo Magnini ha sognato il giorno del suo matrimonio e insieme la coppia ha fatto sognare tutti i fan. In tanti attendono le loro nozze ma con gli abiti da sposa indossare dalle bellissime protagoniste scelte da Atelier Emé c’è da sognare per tutte. Prova particolare per le modelle vip che non solo hanno dovuto posare con gli abiti bianchi ma anche muoversi da un lato all’altro della pista di pattinaggio senza cadere per permettere di immortalarle con scatti perfetti.

GIORGIA PALMAS, VALENTINA FERRAGNI, ELODIE, GIULIA DE LELLIS E PAOLA TURANI IN ABITO DA SPOSA

Le più brave sul ghiaccio non c’è dubbio che siano Elodie e Paola Turani, per le altre c’è stato bisogno di un po’ di allenamento per prendere l’equilibrio. Abiti diversi per ognuna di loro ma tutti abiti da sogno. Elodie, Paola Turani, Giorgia Palmas, Valentina Ferragni, tutte hanno mostrato sui profili social le loro camere nel resort sulle Dolomiti dove alloggiavano. Per tutte un cerchietto rosso con le loro iniziali, gli abiti da indossare già appesi e il benvenuto dei brand, dal make up al resto.





Come sempre attraverso i social riescono a far sognare tutte le donne che le seguono ma più di tutto oltre ai bellissimi abiti indossati hanno fatto ridere con la loro allegria, con le cadute sulla pista di pattinaggio e la paura di cadere di qualcuna di loro stampata sul volto.