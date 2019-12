Raoul Bova, al funerale della mamma anche Chiara Giordano ma non sarà un Natale facile (Foto)

Il grave lutto, la morte di mamma Rosa, per Raoul Bova un momento molto difficile della sua vita ma con lei ha vissuto ogni momento e il giorno dei funerali l’attore era circondato da tanto affetto (foto). Il giorno delle esequie della mamma di Raoul Bova c’era anche Chiara Giordano per l’ultimo saluto. L’ex moglie dell’attore è arrivata accompagnata dai suoi figli; tutti si sono stretti intorno a Raoul in un momento così duro della sua vita. Era stato proprio l’amatissimo artista a dare la brutta notizia della morte di mamma Rosa scegliendo di pubblicare sul suo profilo Instagram la foto con lei in moto, sorridente, felice, con i fiori che amava tanto. E’ così che vuole ricordarla per sempre, come in quello scatto in bianco e nero che avevamo già visto qualche anno fa.

IL DOLORE DI RAOUL BOVA NEL GIORNO DELL’ADDIO A SUA MADRE

Purtroppo essere personaggi famosi ha sempre i suoi lati negativi e nel giorno dei funerali c’era chi ha scattato le foto che questa settimana Diva e Donna mostra a tutti. Un dolore che magari Bova e la sua famiglia avrebbe voluto restasse nella loro sfera privata. Raoul è un attore amatissimo e tanti fan gli hanno inviato messaggi di sostegno, di affetto, anche questo aiuta in questi momenti, non sentirsi solo è sempre importante.





C’era anche Chiara Giordano ai funerali, con lei i loro figli ormai grandi. Purtroppo, è in questi momenti che le persone si incontrano magari anche per la prima volta o dopo tanto silenzio, ma in questo caso niente gossip, c’è il dolore da curare per un addio che per tutti è enorme. Dopo la morte della suocera Rocio aveva anche scritto sui social: “Aveva una casa piena di fiori, pupazzi e oggetti curiosi. Tendeva sempre a sdrammatizzare, a cogliere il lato ironico delle cose”.