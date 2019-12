Mara Venier dal parrucchiere non è soddisfatta della piega e provvede da sola (Foto)

I capelli di Mara Venier sono l’invidia di molte donne, lei li cura molto, così lunghi, così biondi, ma non sempre dal parrucchiere il lavoro svolto la soddisfa (foto). Una piega andata storia e la rivista Nuovo mostra le foto della conduttrice che comoda sulla poltroncina osserva il risultato allo specchio ma alla fine prende lei il phon e si asciuga i capelli dando la forma che preferisce. Un pomeriggio dal suo parrucchiere ma qualcosa va storto e alla fine Mara Venier si sostituisce a lui, gli toglie l’asciugacapelli dalle mani e provvede da sola. E’ lei la regina degli ascolti tv, la sua Domenica In piace quasi a tutti e lei si diverte con i suoi ospiti e i colleghi di lavoro nello studio di Rai 1. Milioni di telespettatori a puntata e la Venier si può permette anche di dimostrare il suo disappunto quando qualcosa va storto.

MARA VENIER E I SUOI CAPELLI SEMPRE CON LA STESSA PIEGA

Non cambia colore, non cambia lunghezza, né taglio né piega, Mara Venier la ricordiamo forse da sempre così. Se vede allo specchio qualcosa che non le piace interviene e fa da sola. Così ha fatto dal suo hair stylist, gli ha tolto il phon dalle mani e ha sistemato da sola i suoi capelli usando il getto d’aria calda.





Mara desidera un look più naturale, capelli morbidi. Alla fine fiera del risultato esce dal negozio ma fuori l’attende l’incubo di molte donne, la pioggia. Puntuale quando si va dal parrucchiere in questo periodo spunta la nuvola minacciosa. La conduttrice ha il suo rimedio, si ripara con il cappuccio e corre via veloce verso la sua auto. Attendiamo adesso la puntata di domenica prossima con tanti ospiti e il resto – qui le anticipazioni della prossima puntata.