Domenica 8 dicembre Domenica In va in onda con un’altra puntata breve: nuova arrabbiatura in vista per Mara?

Nella sua intervista Paolo Bonolis, dopo esser stato informato dello spazio dedicato alla visita del Papa a Greggio, aveva commentato “Ubi Maior Minor Cessat” prendendo a modo suo, in giro Mara Venier. Ma la conduttrice si era detta felice di dare spazio nella domenica pomeriggio a Papa Francesco. Peccato però che le cose poi non siano andate come forse Mara si aspettava. E forse Paolo aveva ragione! Di fronte a Papa Francesco anche la grande Gianna Nannini può essere sfumata. E’ quello che effettivamente è successo ieri nel corso della puntata di Domenica IN quando, sul finale dell’esibizione della cantante, la linea è stata interrotta, probabilmente per via dello “sforo”. Mara molto incavolata sui social, ha manifestato tutto il suo fastidio per quello che è accaduto, visto che di certo non fa mai piacere sapere che un programma venga sfumato durante l’esibizione di un ospite. Ma Gianna Nannini ha voluto manifestare tutta la sua stima a Mara, anche oggi sui social, facendole capire che in fin dei conti, va anche bene così e che di certo non è stata colpa sua!

DOMENICA IN VA IN ONDA ANCHE L’8 DICEMBRE 2019 NEL GIORNO DELL’IMMACOLATA

E anche se Mara sembrava felice di “dividere” la domenica con il Papa, una frecciatina a chi di dovere l’aveva anche mandata, lasciando capire che avrebbe dovuto avere anche Antonella Clerici ospite, per promuovere Lo Zecchino d’oro ma che poi non c’era stata occasione. E domenica prossima per Mara altri momenti di “arrabbiatura” in arrivo? Domenica IN l’8 dicembre 2019 andrà in onda in versione ridotta. E ci chiediamo quindi: era necessario andare in onda anche l’8 dicembre? Non si poteva lasciare spazio alle cerimonie religiose che ormai sono tradizionali nel giorno dell’Immacolata?

Chiaramente la televisione di Mara ha dei tempi tutti suoi per cui stare dietro al giusto ritmo per dare la linea al secondo, non è semplice. E’ per questo che ci si chiede se sia necessario questo spezzatino. Chiaramente in ottica ascolti serve: ieri ad esempio la puntata di Domenica IN ha registrato ottimi ascolti con una media di oltre 3,7 milioni di spettatori nell’intervista con Paolo Bonolis.

Tornando agli orari, Domenica IN l’8 dicembre 2019 andrà in onda dalle 14 alle 15,45 circa per poi dare la linea a uno speciale del Tg 1 con l’omaggio di Papa Francesco alla Madonna Immacolata in Piazza di Spagna a Roma. Mara tornerà in un secondo momento, intorno alle 16,25 per un’altra oretta in compagnia del suo pubblico.