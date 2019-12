Per Tina Cipollari missione perdita di peso fallita: Natale è arrivato ma la bilancia non perdona

Natale si avvicina, probabilmente prima delle feste saranno registrate un paio di puntate di Uomini e Donne dedicate al trono over ma immaginiamo che ormai la missione di Tina Cipollari si possa dichiarare fallita. L’opinionista infatti aveva deciso di perdere almeno 20 chili prima delle feste di Natale. Chiaramente si faceva dell’ironia, anche perchè lo sottolineiamo sempre, la perdita di peso è una cosa seria, come lo è anche una dieta. Ma in questa piccola missione che Tina avrebbe voluto superare, c’è stata una botta d’arresto. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 9 dicembre 2019, Maria ha chiesto a Tina se si volesse pesare. La Cipollari non sembrava molto convinta tanto che ha esordito con queste parole: “Oggi non sono andata in bagno quindi non mi peso“. Sempre con il sorriso ovviamente, anche perchè in fin dei conti Tina ha perso dieci chili ed è già un gran bel risultato visto che non sta seguendo nessuna dieta in particolare ma ha solo cambiato le sue abitudini alimentari.

Alla fine però Maria l’ha convinta e anche oggi è entrata nello studio di Uomini e Donne la famosa bilancia. Tina avrà perso qualche chilo oppure sarà stabile?

IL PESO DI TINA CIPOLLARI OGGI: ECCO QUANTO PESA IL 9 DICEMBRE 2019

Alla fine Tina, anche se per pochi secondi, sulla bilancia c’è salita, giusto il tempo per intravedere il suo peso. Pare che la Cipollari non sia molto dimagrita in questo periodo. Anzi, nell’ultima settimana, tra una registrazione e l’altra, non è cambiato nulla. L’ultima volta che Tina era salita sulla bilancia pesava 74 chili e anche oggi aveva lo stesso peso. Da settembre a oggi quindi Tina, ha perso dieci chili e non è andata oltre.

Avrebbe voluto perdere 20 chili prima di Natale ma è chiaro che siamo solo alla metà del percorso. Probabilmente fino a maggio, quando il programma chiuderà i battenti, ci sarà modo di raggiungere questo obiettivo. Per il momento invece la missione è fallita.