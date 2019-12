Per Wanda Nara festa di compleanno in bianco e argento, i dettagli del party (Foto)

Oggi Wanda Nara compie 33 anni ma ha già festeggiato ieri sera con un party favoloso, una festa di compleanno in bianco e nero (foto). Sembra non avere badato a spese la moglie di Mauro Icardi e ovviamente gli invitati hanno postato sui social gli scatti della bellissima serata mostrando un po’ di dettagli della riuscitissima festa. Un party molto lussuoso per il suo compleanno a Parigi e Wanda Nara ha voluto tantissimi palloncini, il bianco, il nero, l’argento, luci, fiori, lettere cubitali per scrivere il suo nome e anche tante palline luccicanti nella vasca. Tanti gli invitati al party e primi tra tutti accanto lei ovviamente il calciatore e i 5 figli. Una festa in tema parigino e lei ha voluto accanto gli amici più cari, ma cosa ha indossato per l’occasione? Un provocante abito nero, niente di comodo ma in stile perfetto con il party.

LA FESTA DI COMPLEANNO DI WANDA NARA NELLA CAPITALE DELL’AMORE

Nero, argento e un pizzico di bianco, tutto a tema Parigi come si nota per le decorazioni abbinate alla torta. Non ci devono meravigliare di certo i tantissimi palloncini argento disposti ovunque nella casa francese se poi sembra che Mrs Icardi abbia preso il jet privato per recarsi a Parigi.





Immaginiamo che la scelta di tutti i presenti di vestirsi di nero sia stata una richiesta della padrona di casa, anche i figli erano tutti vestiti in total black a parte qualche paio di scarpe bianche. Sensualissima la Nara è stata ovviamente la regina della serata ma anche Icardi si è divertito tantissimo mostrandosi un ottimo ballerino. Non è mancata l’allegria come dimostrano le tante risate e i trenini con le musiche allegre da fine anno. Auguri a Wanda Nara! Intanto, notiamo he sempre più vip amano festeggiare la sera prima il compleanno ma come sempre per la torta. ei veri auguri si attende la mezzanotte.