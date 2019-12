Michelle Hunziker, Aurora e gli altri vip alla cena di Natale si divertono con il karaoke (Foto)

In questi giorni i vip stanno già partecipando ai vari pranzi e cene di Natale e su Instagram è Michelle Hunziker a condividere le immagini della super festa di ieri sera con Aurora Ramazzotti e tanti altri personaggi famosi (foto). Natale è tra meno di una settimana ma gli auguri, i brindisi, il divertimento sono già iniziati, il 25 non si può stare con tutti, si resta più che altro in famiglia, quindi i giorni che lo procedono sono tutti perfetti per organizzare una bella cena di Natale. Se la regina Elisabetta ha già riunito la royal family per il consueto pranzo di Natale, ecco chi c’era ieri a tavola con Michelle Hunziker e la sua primogenita. Un locale molto carino ma di quelli dove è possibile divertirsi tanto con il karaoke, ed è così che hanno trascorso la serata anche Francesco Monte, Nicola Savino, Filippa Lagerback, Alvin e tanti altri. Ovviamente accanto ad Aury c’era anche il suo fidanzato Goffredo Cerza.

MICHELLE HUNZIKER ORGOGLIOSA DI SUA FIGLIA AURORA MENTRE CANTA AL KARAOKE

Tutte canzoni natalizie, questa la scelta per la serata di auguri, brani storci dagli anni ’80 a oggi e se Nicola Savino è intonato, Aurora Ramazzotti con un po’ di impegno sarebbe davvero perfetta. Il più applaudito della serata è di certo stato Francesco Monte. Dopo la partecipazione a Tale e Quale Show non solo il suo talento è ormai noto a tutti ma ha avuto anche modo di studiare tanto e di migliorare le sue qualità canore ed espressive.





A gran voce i suoi amici vip chiedono un disco, non hanno dubbi che potrebbe diventare un cantante di successo. Magari questo è anche il suo desiderio e chissà che Babbo Natale non lo accontenti. Proseguono le cene e i pranzi di Natale e sui social i vip sono ben lieti di mostrare foto e video.