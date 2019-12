Bianca Guaccero chiude Detto Fatto in lacrime: per lei un dolcissimo regalo natalizio (VIDEO)

Ultima puntata del 2019 per Detto Fatto. Il programma di Bianca Guaccero non vive la sua edizione più fortunata ma è un ottimo prodotto e ha una caratteristica fondamentale: intrattiene il pubblico con eleganza e garbo, cosa rara da vedere in tv di questi tempi! Nell’ultima puntata di Detto Fatto in onda oggi 20 dicembre 2019, è arrivato anche un dolce regalo per Bianca Guaccero. La conduttrice ha prima cantato con i suoi compagni di viaggio una bella canzone di Natale per ringraziare il pubblico per tutto il grande affetto dimostrato ( perchè anche se sono pochi,vanno sempre ringraziati e Bianca ha fatto benissimo). E poi per la conduttrice è arrivato un video messaggio inaspettato. Alcune persone hanno voluto mandarle degli auguri: ci sono i parenti, ci sono i colleghi, ci sono gli amici Vip. Una sorpresa che Bianca non si aspettava e anche per questo non ha potuto trattenere le lacrime. Si chiude quindi con le lacrime di gioia questo 2019 dal sapore dolce amaro per Bianca che si gode comunque il suo lavoro e anche i tanti complimenti che sempre per lei arrivano dagli addetti ai lavori e non solo. Bianca è amatissima da tutte le maestranze per il garbo che la contraddistingue, il che non è cosa rara per chi fa questo lavoro.

DETTO FATTO CHIUDE I BATTENTI PRIMA DELLE FESTE: LA COMMOZIONE DI BIANCA GUACCERO

Tra gli auguri per Bianca Guaccero sono arrivati quelli di Alessandra Amoroso che da buona pugliese le ha augurato di passare delle feste serene con tutta la sua famiglia. E poi ci sono anche gli auguri di Gigi d’Alessio! Tra gli altri auguri anche quelli di una zia di Bianca, chi segue Detto Fatto sa bene che spesso la conduttrice scherza citando dei suoi parenti! E Zia Paola l’aspetta per le feste, per trascorrere molte ore in sua compagnia. Ci sono anche gli auguri di Matilde Brandi che ricorda quanto Bianca sia speciale, sia poliedrica, sia una grande professionista. Tra gli auguri per Bianca anche quelli di una sua cara cugina che non poteva mancare all’appello.

Ed ecco il video per emozionarvi di nuovo con Bianca Guaccero e non solo!

Vi ricordiamo che Detto Fatto torna in onda il 7 gennaio 2020 con una nuova edizione tutta da seguire.