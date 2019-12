I Vip chiudono il 2019 in montagna tra neve e sciate (FOTO)

Questo 2019 sta per terminare e davvero in tantissimi hanno deciso di salutare l’anno in vacanza e festeggiare l’arrivo di quello nuovo in posti mozzafiato in compagnia delle persone più care. E’ il caso anche di moltissimi vip. Una delle mete più ambite in questo periodo dell’anno è sicuramente la montagna che regala paesaggi meravigliosi e diverse attività da poter fare tra sport e relax. Ma andiamo subito a vedere dove e come hanno scelto di chiudere il 2019 tutti i personaggi dello spettacolo più amati dal pubblico italiano. E partiamo subito dalla bellissima Belen Rodriguez che si trova in Svizzera, a Silvaplana, ovviamente in compagnia di Stefano De Martino e del loro piccolo Santiago.

Capodanno vip 2019, da Michelle Hunziker a Caterina Balivo: i vip scelgono la montagna

La splendida Michelle Hunziker ha scelto di passare gli ultimi giorni del 2019 tra le Dolomiti. Proprio ieri la conduttrice ha informato i suoi followers su Instagram di essere arrivata in vacanza. Che cosa farà la Hunziker in montagna? Farà partire la vacanza sicuramente con un giro in slitta e con un simpatico pupazzo di neve! Insieme a Michelle anche la collega Serena Autieri. Pare proprio che le due amiche si stiano divertendo molto tra la neve. Ma passiamo ad un’altra conduttrice molto amata ovvero Caterina Balivo. Caterina si è mostrata sui social senza trucco e senza inganno, raggiante più che mai con un perfetto abbigliamento da montagna. La conduttrice ha deliziato i suoi followers con delle foto social sulle piste da sci. Pare proprio che la nostra Caterina Balivo se la cavi alla grande!

Ultimi giorni del 2019: i vip italiani che hanno scelto la vacanza in montagna

Vacanze in montagna anche per la bellissima Melissa Satta che insieme a Boateng e il figlio ha scelto di trascorrere questi ultimi giorni del 2019 a Sankt Moritz. Partiranno per la montagna anche Mariano Di Vaio e la sua stupenda famiglia. Per loro destinazione: Courmayeur. Quando si tratta di montagna immancabile anche la bellissima Paola Turani che si trova a Ponte di Legno insieme al marito e ai loro inseparabili cani.

Insomma pare proprio che i nostri vip amino molto la montagna in questo periodo dell’anno. Come dar torto?