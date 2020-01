Teresa Langella altro che reality e “disintossicazione” dai social: va alle Maldive in aereo privato, pioggia di critiche

Qualche giorno fa Teresa Langella sui social aveva postato delle strane storie dicendo che aveva deciso di prendersi del tempo per ritrovarsi; aveva fatto intuire che avrebbe “messo da parte” per qualche giorno il cellulare, per tornare con i piedi alla vita reale, lontano dai social. Un messaggio criptico che aveva portato molti a pensare che l’ex tronista di Uomini e Donne avesse deciso di partecipare magari a un reality, come il Grande Fratello VIP ad esempio, a sarebbe quindi stata lontana dal cellulare e dai suoi followers per qualche tempo.

Tutto questo però non è successo: nel futuro di Teresa non c’era una casa, non c’era isolamento ma solo un viaggio. Lei e Andrea Dal Corso sono volati alla Maldive. E fin qui nulla di particolare, anche se gli indizi lasciati da Teresa facevano pensare a ben altro. I fans della coppia hanno storto il naso quando poi Teresa e Andrea hanno postato sui social le prime foto di questo viaggio. Hanno fatto notare che l’ex tronista, da sempre paladina della semplicità, dello stare in famiglia, delle cose normali, ha viaggiato in aereo privato e si gode il lusso come fanno tutti gli altri.

E’ questa la critica che molti fans di Teresa le hanno mosso, trovando incoerente anche i messaggi mandati prima di questo viaggio.

TERESA LANGELLA E ANDREA DAL CORSO ALLE MALDIVE: PIOVONO CRITICHE

Andrea Dal Corso è subito arrivato in soccorso di Teresa sui social, rispondendo ai commenti piccati di chi criticata questa decisione. Il fidanzato di Teresa ha sottolineato che è stato lui a decidere di viaggiare in business, e che la Langella non avrebbe voluto. In ogni caso entrambi poi sui social hanno postato le foto…

Forse il malcontento di chi segue la coppia è nato dai messaggi precedenti al viaggio che facevano credere ben altro. Ma si sa, i personaggi pubblici molto seguiti sui social finiscono spesso nel mirino dei fans quando ostentato e questa volta è toccato a Teresa…