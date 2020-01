Francesca Fioretti inizia un nuovo anno, tre parole per Astori parlano ancora di dolore (Foto)

Tra qualche mese saranno due anni che Davide Astori non c’è più ma per Francesca Fioretti il tempo sembra essersi un po’ fermato lì, anche se con la piccola Vittoria continua a viaggiare (foto). Sul suo profilo social sono ancora pochissime le foto che possiamo contare da quel terribile giorno. Francesca è tornata a vivere, lavora, ama più forte che può la sua bambina e porta avanti per tutti e tre la passione per i viaggi. La Fioretti dimostra che i bimbi piccoli possono andare ovunque e la sua Vittoria è di certo una bambina serena, ha seguito la sua mamma fino all’aurora boreale, è volata al freddo, in Finlandia. “Ci hai trovate” scrive Francesca aggiungendo un cuore nero mentre mostra a tutti la foto senza filtri ma con l’incanto dell’aurora boreale. Nei commenti che seguono per lei tanti cuori rossi, c’è chi le ricorda che Davide le troverà sempre, difficile aggiungere altro, anche per gli amici più cari, i colleghi.

FRANCESCA FIORETTI E LA SUA PICCOLA VITTORIA SEMPRE IN VIAGGIO INSIEME

Stanno crescendo insieme, stanno superando insieme la mancanza anche se per Francesca è tutto ancora molto doloroso. “Combatte sempre con le maliconie. Mette pietre ovunque, le porta con sé. Allora dategli petali. Altre cose leggere. Anche se non sa il nome. Salvatelo” ha scritto qualche settimana fa riportando versi a cui chi la segue sui social risponde chiedendole di reagire.





Ma lei ha già reagito, l’ha fatto dal primo istante e per amore di sua figlia. Viaggiare è la passione che avevano entrambi e adesso è lei a farlo per lui portando dietro qualcosa dell’uomo che ha amato e che continua ad amare nonostante non ci sia più. L’aurora boreale in Lapponia è uno spettacolo meraviglioso della natura ma non sempre visibile, soprattutto in questo periodo, invece per Francesca è arrivata, era lui.