Barbara d’Urso ingrassata nelle feste di Natale: a Pomeriggio 5 si cerca la dieta giusta per la conduttrice

Inizia una nuova puntata di Pomeriggio 5 l’8 gennaio 2020 e come sempre, nella breve anteprima in onda prima della fine de Il segreto, la conduttrice rivela quelli che saranno alcuni argomenti dell’appuntamento ! Oggi si parla di diete: dopo le abbuffate natalizie, si prendono spesso molti chili e anche la conduttrice ha “sgarrato”. Chi ha seguito la d’urso sui social sa che Barbara ha staccato viaggiando in giro per il mondo in queste ferie. Prima in Spagna, poi a Dubai: e viaggiando non ha rispettato la sua classica dieta e ha forse mangiato qualcosina di troppo. “Chi mi segue sa che sono ingrassata, ho preso 4 chili” ha detto la conduttrice nel promo, ricordando che chiaramente non c’è nulla di male, anche perchè tra l’altro, agli uomini piacciono le donne in carne! Ma a parte questo, si deve cercare di sentirsi bene con sè stessi per cui anche la conduttrice vuole perdere questi chiletti di troppo e cerca la dieta giusta per lei!

La puntata di Pomeriggio 5 quindi oggi è dedicata alle diete che i vip scelgono, nel promo tra l’altro Barbara d’urso mostra anche Adele che proprio di recente ha pubblicato una immagine della sua attuale forma, dopo aver perso oltre 30 kg con la dieta sirt. “Devo dire che secondo me stava meglio prima ” ha detto la conduttrice di Pomeriggio 5.

POMERIGGIO 5: BARBARA D’URSO SI METTE A DIETA

E visto che ieri la puntata del programma di Canale 5 è stata seguitissima dal pubblico, di ritorno dopo un mese di stop, non potevano mancare oggi i volti amatissimi di Pomeriggio 5. E se si parla di diete, chi se non il dottor Lemme poteva essere protagonista di questa puntata?

Le foto di Barbara d’Urso da Dubai

Insomma una seconda parte ricca di spunti, per chi volesse cercare consigli utili per una dieta post abbuffate. Barbara d’Urso quale dieta sceglierà?