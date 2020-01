Andrea Damante felice con Claudia alle Bahamas: basta nascondersi

Già qualche settimana fa, Andrea Damante era stato pizzicato in compagnia di una nuova ragazza. Lei è Claudia Coppola, una modella, che era stata fotografata per l’appunto con il Dama. Nelle foto pubblicate da Chi, Andrea e la ragazza si baciavano in un locale di Milano. Andrea Damante adesso sembra finalmente pronto a viversi la sua nuova storia d’amore proprio con Claudia. Dopo le continue polemiche e la storia delle corna con Giulia De Lellis e i gossip sulle sue presunte nuove relazioni, l’ex volto noto di Uomini e Donne pare non aver più alcuna intenzione di nascondersi, anzi si mostra a tutti felice in compagnia della sua Claudia.

Andrea Damante felice alle Bahamas in compagnia della sua nuova fidanzata Claudia

Il noto dj è volato direttamente alle Bahamas e sta vivendo dei giorni di completo relax insieme alla sua nuova fidanzata Claudia Coppola. Pare proprio che Andrea Damante non abbia più alcuna intenzione di nascondere la sua nuova relazione a nessuno e infatti le prime foto di coppia arrivano direttamente dai social network. Ecco Andrea Damante sorridere tra le onde delle Bahamas mentre tiene per mano la sua Claudia molto divertita dalla situazione. Poi un altro scatto sul bagnasciuga, la coppia ancora mano nella mano, più seri ma con gli occhi sicuramente molto sereni e spensierati.

Andrea Damante, Claudia è quella giusta? Finalmente torna a sorridere

Anche le ig stories di Andrea Damante sembrano parlare molto chiaro visto che Cloddi, così come Claudia Coppola è registrata sul social network di Instagram, compare ormai spesso e volentieri. Pure la modella ha pubblicato alcune storie dove viene ripreso Andrea ma da parte della ragazza non è ancora arrivato un post troppo esplicito sulla relazione come quello di Damante. Insomma, l’ex fidanzato di Giulia De Lellis avrà finalmente trovato la donna giusta per lui? A giudicare dal suo ritrovato sorriso quando è in compagnia della bellissima Claudia si direbbe proprio di sì, considerando che ormai non vuole più nascondere la sua nuova fidanzata! Staremo a vedere. Voi che cosa ne pensate di questa nuova coppia?