Maddalena Corvaglia festeggia i 40 anni, un compleanno con un party che non ti aspetti (Foto)

Per la festa di compleanno, 40 anni, di una showgirl come Maddalena Corvaglia pensi a grandi organizzazioni, a un party da sogno, fuori dal comune, invece la gioia vera per l’ex velina di Striscia la notizia è stata una festa a sorpresa con gli amici più cari (foto). E’ stato Alessandro Viani, compagni di Maddalena, a organizzare tutto, a lasciarla a bocca aperta riunendo nel ristorante tante amiche e tanti amici. Purtroppo tra tutti c’era una grande assente, Elisabetta Canalis. Con l’amica del cuore lo strappo sembra davvero irreparabile, troppi mesi che non sono più contatto, nemmeno per gli auguri. Nessuna traccia di Ely ma per il resto ci sono un po’ tutti alla sua festa di compleanno. Una torta a forma di cuore con la foto della Corvaglia e tante risate, brindisi, tanta allegria.

Maglia bianca a collo alto e shorts neri con calze a pois, questo il look scelto dalla splendida pugliese che ha condiviso alcune foto sul suo profili social. Come sempre è in forma perfetta, bellissima non dimostra i suoi primi 4 decenni. Ringrazia tutti i suoi amici speciali, li chiama compagni di avventura, ma più di tutti ringrazia il suo amore, Alessandro Viani.





Possibile che Maddalena Corvaglia non sospettasse della festa a sorpresa? Possibile che non volesse festeggiare il suo 40esimo compleanno? Tutte le vip non vedono l’ora di organizzare un gran party per occasioni come queste. Intanto il party è stato davvero divertente, si intuisce dalle foto social. Tutto in gran semplicità in un locale che è accogliente, carinissimo. Pazza di gioia l’ex velina di Striscia la notizia non potrebbe essere più felice. Mamma della sua piccola Jamie, un amore che le ha curato le ferite dopo il matrimonio e tanti amici che forse non le fanno più pensare all’amicizia persa con Elisabetta Canalis.





