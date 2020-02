Antonella Clerici dopo due anni la foto più bella: amore infinito (Foto)

Sono già passati due anni da quando Oliver, il cane di Antonella Clerici, non c’è più e la conduttrice non poteva dimenticare il suo ricordo sui social (foto). “Amore infinito” è il commento alla foto più bella tra tutte, Oliver con la sua bambina così piccola mentre gioca con lui che tenerissimo si lascia strapazzare. E’ bellissimo il ricordo di Antonella che dopo avere contato il tempo che è passato ha scritto: “Un privilegio per Maelle aver potuto giocare tanto con te”. Un cuore rosso che racchiude tutti gli anni passati con lui accanto, con il suo Oliver che è per lei come un figlio e che quando ha dovuto lasciarlo andare via l’ha fatta piangere senza sosta anche in tv. “Due anni senza te adorato Oliver” e avrà versato ancora altre lacrime Antonella Clerici postando lo scatto che le ha riportato alla mente chissà quanti momenti felici.

ANTONELLA CLERICI CONDIVIDE LA FOTO CON OLIVER E MAELLE

L’ex conduttrice de La prova del cuoco è sempre più social, soprattutto da quando non è più in tv tutti i giorni. Ai suoi fan mostra tanto della sua vita, le sue emozioni, i suoi viaggi e i ricordi. Ogni tanto una foto del passato, da Maelle piccola piccola a Oliver. I suoi due amori ovviamente erano molto legati, ed è stato il suo cane adorato a sapere per primo che lei era incinta e che stava per arrivare Maelle.





E’ stato difficile separarsi dal suo Oliver che negli ultimi tempi ha vissuto con sofferenza, stanco ma Antonella tante volte non ha dormito per coccolarlo di notte. Voleva solo lei, è con lei che si calmava. Tante volte a La prova del cuoco raccontava di lui, poi le foto da quando era cucciolo fino a quando vecchietto faceva tanta fatica a ogni passo. “Amore infinito” e sempre presente.