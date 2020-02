Antonella Clerici saluta il bosco e parte per Sanremo (Foto)

Sta tornando a Sanremo ad Antonella Clerici e prima di partecipare alla quarta serata del festival ha salutato il suo bosco (foto). Dopo la prima conferenza stampa e le prime prove per il festival di Sanremo 2020 era tornata a casa, nel suo bosco, da lì ha seguito le prime due serate e il successo di Amadeus e degli altri protagonisti al teatro Ariston. Adesso tocca a lei, un’altra serata di attesa e poi ci sarà Antonella in quel teatro che conosce bene. Non è la sua prima volta, ci sono state edizioni ben più complicate, dalla conduzione da sola al suo Sanremo Young. Il talent show non vedrà la sua terza edizione ma in compenso Antonella Clerici sarà la stella di Sanremo 2020 insieme a Francesca Sofia Novello. Entrambe voluto subito da Amadeus. Antonella non ha avuto dubbi, ha detto subito di sì al direttore artistico, anche se quando il festival l’ha presentato lei tutti avevano altro da fare. Fu un successo anche il suo festival e immaginiamo lo sarà anche la serata di questo venerdì.

ANTONELLA CLERICI E VITTORIO GARRONE INSIEME A SANREMO 2020

“Buongiorno bosco, vado a Sanremo” ha scritto sul profilo social mostrando una storia che da sola regala relax. Gli uccellini, l’acqua che scorre, gli alberi spogli, il bosco, il freddo sembra quasi di sentirlo. Vive come in una favola Antonella Clerici e non solo per il bosco. Ha fatto tutte scelte giuste da quando ha accanto Vittorio Garrone, parliamo di scelte fatte con la pancia, come lei ama dire. Di pancia avrebbe anche voluto indossare lo storico abito con i petali rosa che indossò al festival di Paolo Bonolis. Non ha potuto riaverlo, è stato dato in beneficenza ma forse non le sarebbe nemmeno entrato, confessa che è più robusta adesso.

Di certo ha spalle più larghe dopo tanta esperienza e sarà questa che utilizzerà domani sera sul palco di Sanremo 2020, tanto poi sa che tornerà nel suo bosco per ricaricarsi.