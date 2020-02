Laura Chimenti e quella lettera alle figlie sul palco di Sanremo 2020

Laura Chimenti ha affiancato Amadeus, insieme a Emma D’Aquino, durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Verso la fine della lunga serata, poco prima della classifica della giuria demoscopica, la giornalista ha letto una lettera meravigliosa sul palco dell’Ariston. Parole piene d’amore quelle di Laura Chimenti che ha totalmente dedicato alle sue tre figlie. “Amori miei, se questo fosse un tema da svolgere in classe il titolo sarebbe “La nostra famiglia”. Cosa c’è di più rassicurante di quel nido accogliente dove non vediamo l’ora di tornare la sera? Ve ne parlo troppo poco” ha così iniziato la giornalista a Sanremo 2020.

Sanremo 2020, Laura Chimenti dedica una lettera bellissima alle figlie e conquista tutti

“Fare la mamma che lavora non è semplice, voi mi prendete in giro chiamandomi Wonder Woman. Mettere al mondo un figlio chiede responsabilità, due è coraggioso, tre è da eroi” ha continuato Laura Chimenti sul palco del Festival di Sanremo 2020. “Fare la mamma che lavora ti costringe a delle scelte: l’anno scorso non ho potuto partecipare al tuo saggio di fine anno, Margherita. Mentre tu, Gloria, mi chiedi di giocare e ti dico sempre “più tardi”. Mi dispiace, perché per un figlio una mamma dovrebbe esserci sempre. Per Bianca ho dovuto fare qualche rinuncia di lavoro. Ma voi non sarete mai un ostacolo: siete la mia più grande ricchezza“ ha affermato ancora la giornalista del TG1 emozionando tutti i presenti.

“Sorrido pensando a quando, pochi minuti prima della messa in onda del telegiornale, arriva la vostra telefonata. E io devo essere veloce e poi farmi trovare impeccabile all’appuntamento delle 20. Sorrido quando penso alla sera quando ci diciamo che ci vogliamo bene non in un messaggio, ma con un abbraccio. Non dimenticate mai questa immagine” sono state ancora le parole piene d’amore della Chimenti a Sanremo.

Laura Chimenti emoziona tutti a Sanremo 2020 con la lettera per le tre figlie

“Siete tre, ognuna con carattere con un carattere e un aspetto differente. Ricordate che è nell’essere voi stesse, la vostra più grande bellezza. Abbiate stima di voi e rispetto per gli altri. L’amore che vi lega sarà la vostra forza. Siete piccole, ma grandissime donne. Ecco perché ogni volta che ci abbracciamo vi dico di non dimenticare questo tempo” ha detto poi Laura Chimenti portando sul prestigioso palco dell’Ariston un esempio meraviglioso, una tematica così comune ma così vera e pura in cui in tantissimi si sono ritrovati. “E la sera che bello è vedervi prendere un libro in mano: costa fatica, ma state nutrendo la vostra anima. E questo un giorno vi renderà capaci di prendere decisioni, donne libere. Ricordate sempre di guardarvi indietro: dalle vostre radici crescerà quella pianta ricca e rigogliosa che sarà il vostro futuro” ha chiuso così la sua lettera colma d’amore per i suoi tre gioielli. E le sue parole sono piaciute tanto anche al pubblico di Sanremo 2020.