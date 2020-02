Francesca Sofia Novello punta su Alberta Ferretti ed è un incanto a Sanremo 2020 (FOTO)

Sanremo è il Festival della canzone italiana, sì. Ma è davvero impossibile non notare il look degli artisti e delle bellezze che calcano il prestigioso palco del Teatro Ariston. Questo è il caso di Francesca Sofia Novello, una delle meravigliose donne ad affiancare Amadeus in questo Sanremo 2020. Ieri, venerdì 7 febbraio, insieme ad Antonella Clerici, è stato proprio il turno della bellissima Francesca Sofia Novello che il conduttore ha presentato sul palco con ironia dopo le polemiche che per giorni lo hanno visto protagonista proprio da quando ha parlato della Novello in conferenza stampa.

Ma quanto era bella Francesca Sofia Novello sul palco dell’Ariston? Andiamo a vedere subito i suoi look!

Francesca Sofia Novello sceglie Alberta Ferretti per Sanremo 2020: ecco i look

La fidanzata di Valentino Rossi è scesa dalle scale del Teatro Ariston con la sua incredibile bellezza e in pochissimi secondi ha conquistato il pubblico e i telespettatori di Sanremo 2020 non solo per la sua bellezza ma anche per la sua semplicità e la sua emozione nell’essere sul prestigioso palco del Festival di Sanremo. E per Sanremo 2020 Francesca Sofia Novello ha scelto di indossare i magnifici abiti di Alberta Ferretti. Ecco qui di seguito alcune foto dei look presentati dalla bellissima Francesca Sofia Novello all’Ariston:

Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello conquista tutti con bellezza e semplicità

Francesca Sofia Novello aveva già pubblicato i bozzetti degli abiti Alberta Ferretti sul suo profilo Instagram. Bisogna dire che dal vivo sono ancora più belli di come ci saremmo aspettati. Il primo look presentato della Novello a Sanremo 2020 è stato davvero molto elegante e particolare. Corpino di velluto nero con profondo scollo a cuore, gonna lunga di tulle a balze vaporose fino al suolo, la vita sottile disegnata da una cintura gioiello preziosa e luminosa come i suoi sandali con tacco e i bijoux: e a rendere perfetto il suo look un suo sorriso raggiante. Per il secondo look ha invece pensato ad un abito con pantaloni e strascico. La fidanzata di Valentino Rossi ha davvero incantato tutti sul palco di Sanremo 2020! E voi cosa ne pensate dei look di Francesca Sofia Novello?