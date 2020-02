Romina Power stupisce con i capelli corti e scuri mentre sorseggia un drink sul set (Foto)

Romina Power con i capelli corti e neri come non li avevamo mai visti è quasi irriconoscibile, un cambio look che ha sorpreso tutti ma poi abbiamo capito (foto). Sul suo profilo Instagram sono comparse le foto della trasformazione, Romina mentre sorseggia un Martini analcolico elegantissima e in abito scuro. No, non è lei, non avrebbe mai tagliato i suoi capelli e non li vorrebbe mai così scuri e in più non direbbe mai addio ai suoi colorati vestiti. E’ il suo personaggio, un ruolo che interpreta per il film Nightmare Alley. E’ infatti dal set del film di Guillermo Del Toro che Romina Power mostra il suo nuovo look, ma solo per la durata delle riprese. Una parrucca perfetta, il make up meno luminoso e lo sguardo che come sempre incanta. Per alcuni questi scatti sono la risposta dell’ex moglie di Al Bano all’eterna rivale Loredana Lecciso, per altri è il suo modo di dire che per lei non ci sono solo i duetti con il padre dei suoi figli ma c’è molto altro.

ROMINA POWER DOPO RACCOGLI L’ATTIMO A SANREMO 2020 VA SUL SET A HOLLYWOOD

Un delizioso caschetto ondulato, un salto indietro negli anni e Romina Power vola ben oltre le chiacchiere e i pettegolezzi. E’ di ieri la notizia tutta rosa che tra Al Bano e Loredana Lecciso la passione non si è mai spenta ma che negli anni è aumentata. Mentre i fan si chiedono cosa stia accadendo a Cellino San Marco la splendida americana sorseggia un drink sul set.





Entusiasta ovviamente di essere stata scelta dal regista che ha appena trionfato alla Notte degli Oscar 2020. Uno scatto poi con Guillermo Del Toro e tra i commenti arrivano tantissimi cuori, il primo tra tutti quello di sua figlia Romina jr. Chissà se la Power troverà modo e tempo anche di rispondere alla Lecciso, al suo nuovo commento sulla mano tesa a lei. Difficile che le due donne possano un giorno posare per una foto di famiglia ma mai dire mai.





