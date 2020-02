Antonella Clerici festeggia il compleanno di Maelle con gli auguri di tanti vip (Foto)

Sono già passati 11 anni dal quando Antonella Clerici aveva il pancione e oggi festeggia il compleanno di sua figlia (foto). Maelle compie 11 anni e la conduttrice non fa mancare la dolcissima foto sul suo profilo Instagram, un abbraccio tenerissimo tra madre e figlia sulla poltrona di casa. “Sembra ieri e sono già passati 11 anni. Amore infinito della mamma. Auguri vita mia” scrive Antonella Clerici ricevendo subito una pioggia di auguri per la sua bambina, che poi tanto piccola non lo è più. Infatti, c’è l’immancabile momento nostalgia tra le storie e arriva lo scatto di Maelle quando era piccolissima, tenerissima mentre mangia un gelato e si sporca tutta. E’ più alta della sua mamma oggi e così simile al suo papà, Eddy Martens, lui sempre presente nella sua vita, ma ovviamente tanto distante.

PER MAELLE GLI AUGURI DI TANTI VIP

Antonella Clerici è amatissima non solo dal suo pubblico ma da tanti vip, molti di loro sono suoi cari amici. Il primo tra tutti a fare gli auguri di buon compleanno non poteva che essere Andrea Mainardi, lo chef che grazie a La prova del cuoco ha unito entrambi in una bellissima amicizia. Subito dopo Natalia Cattelani e Gino Sorbillo, non mancano gli auguri e i cuori di Elisa Isoardi, di Luisanna Messeri, ma non solo dalla sua prova del cuoco arrivano i messaggi per Maelle.

Tra le persone della tv legate alla Clerici Simona Ventura che riempie Maelle di cuori con i suoi auguri. Poi gli auguri di Serena Autieri, Giorgia, Laura Torrisi, Vanessa Incontrada, Alessandro Cattelan, Laura Pausini e c’è anche Kimono, ovvero Sofia, che non dimentica che a lanciarla nel mondo della musica è stata proprio Antonella Clerici con Sanremo Young. Festa grande quindi oggi nella casa nel bosco, facciamo anche noi gli auguri più belli a Maelle.