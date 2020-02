Per Maelle la festa nella casa nel bosco e due torte di compleanno (Foto)

Antonella Clerici non ha deluso le aspettative dei suoi fan e anche quest’anno ha mostrato la torta per il compleanno di Maelle (foto). La figlia di Antonella Clerici compie oggi 11 anni e per lei ha organizzato una bella festa nella splendida casa nel bosco. Non poteva esserci luogo migliore per festeggiare il compleanno di una ragazzina che adora vivere a contatto con la natura ma soprattutto adora i cavalli. E’ da tempo questa la passione più grande di Maelle che di recente abbiamo anche visto prendere lezioni da Natalia Estrada, un tempo showgirl oggi anche lei del tutto immersa nella sua passione. Due torte di compleanno per Maelle e su entrambe c’è lei con il suo cavallo. Due torte semplici che di certo avranno reso felice la piccola di casa. Chissà se una delle torte è di Sal De Riso, per tutti i compleanni della bambina e in ogni occasione importante c’era sempre il suo dolce, ogni volta con una richiesta particolare, come sempre per i piccoli.

ANTONELLA CLERICI FELICE SI GODE IL TRAMONTO NEL SUO AMATO BOSCO

E’ diventato il suo bosco, anche se non lo dice, ma dove vive adesso con Vittorio Garrone e la sua Maelle è il suo posto del cuore più importante. Festeggiato l’undicesimo compleanno della sua bambina adesso è tempo di concretizzare i progetti. La vedremo presto in tv al suo vero posto, un prime time che da tempo desiderava tornasse, una nuova versione del vecchio Ti lascio una canzone.

Siamo tutti curiosi di scoprire tutto di Sei un mito, questo il suo nuovo programma che andrà in onda ovviamente su Rai 1 in primavera. Ci saranno poi altre novità per la conduttrice e per il suo pubblico ma arriveranno a settembre. Intanto, restiamo in attesa di nuove anticipazioni e poi del debutto il 17 aprile prossimo con Sei un mito.