Antonella Clerici in Normandia nella sua casa in pieno relax mentre fuori piove (Foto)

L’amore per i cavalli, per il freddo, per il verde e Antonella Clerici è più felice che mai adesso anche è di nuovo in Normandia (foto). Con uno scatto in cui mostra la sua gioia Antonella ha salutato poche ore fa il suo pubblico, i suoi fan che non smettono di seguirla sui social tra lavoro e vita privata e che non vedono l’ora di rivederla in tv con il suo nuovo e già annunciato programma Sei un mito. “Freddo normanno, vento e pioggia” e chi conosce la Normandia sa bene che quel freddo e quella pioggia non tolgono il colore meraviglioso della natura e l’incanto dei paesaggi. E’ un posto magico quello ma lo è anche la casa di Vittorio Garrone, forse anche più accogliente della casa nel bosco. Il focolare, un libro da leggere, ottimo cibo, tante chiacchiere e relax, è così che immaginiamo questa vacanza di Antonella Clerici a Nord della Francia, almeno fino a quando piove.

ANTONELLA CLERICI IN NORMANDIA DOPO IL COMPLEANNO DI MAELLE

Il tempo di festeggiare il compleanno di Maelle, gli 11 anni della sua bambina, è tutti insieme sono atterrati a Parigi per poi arrivare in uno dei luoghi più belli. Maelle ha la passione per i cavalli e Vittorio Garrone non può che essere felice, è la sua stessa passione. Una famiglia bellissima che non si può che ammirare. (Due torte semplici per il compleanno dei Maelle)

In Normandia la Clerici avrà magari anche modo di concentrarsi sul suo lavoro, sul prossimo progetto. Tutto si è già messo in moto per organizzare al meglio il prossimo programma in prima time su Rai 1. Finalmente il gran ritorno dopo il periodo breve ma difficile che l’ha vista in panchina per inspiegabili motivi. Non ci resta che attendere il seguito, la primavera, per scoprire le novità.