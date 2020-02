Aurora Ramazzotti bellissima a Che tempo che fa ma toglie subito il trucco dopo la diretta (Foto)

Aurora Ramazzotti non è riuscita a resistere e subito dopo la diretta di Che tempo che fa ha tolto ogni traccia di trucco sul suo viso (foto). Così dopo avere mostrato un risultato incantevole si è mostrata al naturale mentre faceva ritorno a casa. Al naturale, senza trucco, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, si mostra sempre, la novità è nel vederla truccata come una modella e non nel vederla struccata. Non solo bellissima con e senza trucco, Aurora Ramazzotti ha sorpreso in modo del tutto positivo anche Fabio Fazio che le ha chiesto di essere presente spesso nel suo programma in prime time. Ovviamente Aury ha accettato felice, un successo meritato considerando la sua capacità di apparire ironica, diretta ma anche una capacità dialettica che non appartiene a tutti. Del tutto a suo agio davanti alle telecamere a cui è abituata da sempre, le stesse telecamere che però da piccola le hanno creato qualche problema, perché gli altri erano sempre pronti a notare le differenze con la sua mamma.

AURORA RAMAZZOTTI OSPITE A CHE TEMPO CHE FA

Oggi tutto è passato e la giovanissima Ramazzotti si ritrova con la battuta sempre pronta e con una buona dose di sicurezza. Buca lo schermo ed è un’icona ben diversa dalle altre per i giovani. Un tempo vittima di bullismo, anche a scuola, tanto sui social, oggi affronta le malelingue orgogliosa delle sue meravigliose imperfezioni.

Così sicura da preferirsi senza make up, semplicemente acqua e sapone, nonostante Antonio Fortunato avesse fatto un lavoro favoloso sul suo volto. Un tailleur pantaloni dal colore primavera di Msgm, capelli sempre lunghissimi e non c’è dubbio che in ogni caso Aurora sia sempre perfetta. Sempre più pronta a restare nel mondo dello spettacolo sta studiando per non lasciare niente al caso, non solo la passione per la musica ma sta anche studiando recitazione.