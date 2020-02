Serena Enardu con la mascherina su Instagram travolta dai commenti di chi la segue: allarmismo inutile

In queste ore sta succedendo davvero di tutto: la gente invade i supermercati per fare razzia di ogni genere di cibo, l’amuchina viene venduta sui social a prezzi altissimi…Insomma è il delirio causato dalla paura per il coronavirus. Ed è difficile, anche in questo periodo, essere un personaggio pubblico perchè molti atteggiamenti finiscono nel mirino dei followers. Ne sa qualcosa Serena Enardu che in queste ore, dopo aver postato una foto su Instagram con la mascherina, è stata travolta da moltissimi commenti negativi. L’ex concorrente del GF VIp viene tacciata di creare allarmismo, non solo, le si fa notare che, come detto dai dirigenti dell’OMS, chi non è malato non deve usare la mascherina, che quella che porta lei tra l’altro non è neppure efficace. Non solo, decine i commenti di chi fa notare che la sta toccando, probabilmente anche con le mani sporche…Insomma essere influencer ai tempi del coronavirus non è affatto semplice…

SERENA ENARDU CON LA MASCHERINA SUI SOCIAL: PIOGGIA DI CRITICHE

Ed ecco il messaggio di Serena sui social con la foto in mascherina

So che questa non è la mascherina giusta e che dovrei usare quella FFp3 ma non l’ho trovata… tra vedere e non vedere ho preferito comunque indossarla! Oggi la cercherò a Cagliari perché dovrò viaggiare spesso. Anzi se sapete dove le vendono scrivetelo qui sotto tra i commenti, può essere utile a tanti. Non so cosa pensare e non voglio stressarmi ma credo che non sia un gioco e quindi seppur sbagliando mi proteggo.Non mi costa niente… Senza allarmismi e senza esagerare credo che sia giusto fare attenzione!

Tra i commenti ricevuti: Complimenti sei un genio, prima avrai toccato il mondo in aeroporto e poi ti tocchi con le dita la mascherina.. E ancora: Ma quale mascherina e smettetela di creare ancora più panico di quanto già non ne sia stato creato.! Una semplice polmonite del cazzo come tutte.! Chissà a chi la RECESSIONE ECONOMICA che ne deriva servirà.!! Ma . Un altro utente di Instagram le ricorda: Hanno detto che Devono indossarla SOLO le persone che hanno il corona, non le altre..

